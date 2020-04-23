إعادة فتح المراكز التجارية مشروطة بالحصول على موافقة "اقتصادية أبوظبي"

المصدر: عبير عبدالحليم -أبوظبي







وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مدراء ومالكي المراكز التجارية في ابوظبي بإجراء مجموعة من الاستعدادات تمهيدا لاعادة فتح المراكز التجارية بشروط محددة ومع تطبيق مجموعة من المتطلبات والاشتراطات اللازمة، والمراعاه الكاملة لمجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19وفقا لتوصيات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.



وعلمت "الامارات اليوم" من مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، أن عملية إعادة فتح المراكز التجارية تتطلب الحصول على موافقة الدائرة أولا، على أن تتم الموافقة على إعادة الفتح بعد التحقق من اجراء التدابير الاحترازية الكاملة حفاظا على صحة وسلامة رواد المراكز التجارية والموظفين في المحلات.



ونص التعميم، الذي حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منه، على أن يتم فتح المراكز التجارية من الساعة 12 ظهرا الى الساعة ٩مساء، باستثناء الصيدليات والصرافة والسوبر ماركت، المسموح لهم بالعمل من الساعة التاسعة صباحا الى 12 منتصف الليل.



كما نص على تقييد بعض الأنشطة التجارية مثل السينما ومراكز الترفيه والنوادي الرياضية وإغلاق مناطق الجلوس العامة والمصليات وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمول الى 30٪‏، وعدم السماح لمن فوق ال60 عاما بالدخول.

كما نص التعميم على عمل المطاعم بسعة 30% كحد أقصى والسماح بأربعة أشخاص كحد أقصى لكل طاولة مع مسافة مترين ونصف بين الطاولات.

ونص التعميم على إجراءات خاصة بالمراكز التجارية، على رأسها إلزامية الكمامات والقفازات لكل الزوار، وحث المتسوقين على احضار الأكياس الخاصة بهم وإدارة مواقف السيارات وتقليل السعة الى النصف، وإيقاف خدمات صف وغسيل السيارات، ويسمح بـ3 أشخاص كحد أقصى لكل سيارة، وتركيب أجهزة التعقيم والكشف الحرارى على المداخل ومنع من تزيد حرارتهم عن 38 درجة من الدخول والتعقيم الدوري لأرجاء المولات والنقاط التي يلمسها المتسوقون وتشجيع استخدام أنظمة الدفع الالكتروني.



كما نص التعميم على أن المصاعد مفتوحة لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، وبحد أقصى شخصين وتحديد علامات على السلالم لضمان التباعد الاجتماعي وتعطيل شاشات اللمس وتوفير طاقم المسعفين على مدار الساعة.



ونص التعميم على إجراءات خاصة بالمستأجرين وعلى رأسها الزام الموظفين باستخدام الكمامات والقفازات وتبديلها بشكل متكرر وفحص "كوفيد 19" لكافة الموظفين قبل إعادة افتتاح المركز التجاري، وفحص درجة حرارة الموظفين يوميا عند الدخول ومراقبتها خلال ساعات العمل وتعقيم المتاجر يوميا وبشكل يومي والتحكم في ازدحام المتجر، بحيث لا يزيد عن شخص كل 5 أمتار مربعة ولا يسمح بالاستبدال والاسترداد وتعقيم عربات التسوق قبل وبعد الاستخدام وتقييد بعض الأنشطة التجارية مثل تجربة أدوات مستحضرات التجميل والعطور والأحذية وإغلاق غرف القياس، فضلا عن تعقيم المطاعم واعتماد أدوات مائدة تستخدم مرة واحدة وتوفير معقمات عند صندوق الدفع، على ان تقدم الصالونات خدمات الشعر والأظافر فقط، مع استقبال الزبائن بمواعيد ومراعاة التباعد الاجتماعي

وأشارت الدائرة الى ان هذه الإجراءات تبقى سارية الى حين صدور تعميم اخر بهذا الخصوص.