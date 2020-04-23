"تنظيم الاتصالات" تتيح 6 تطبيقات جديدة على جميع الشبكات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أنها، أتاحت بالتنسيق مع مشغلي الاتصالات شركتي (اتصالات ودو) التطبيقات التالية بصفة استثنائية على جميع الشبكات وحتى إشعار آخر:

- Mind Mina Telemedicine

- NextGenGP Telehealth

- vSee

- OKADOC

- doxy.me

- GetBEE

وأفادت الهيئة في بيان بأن ذلك يأتي ضمن جهودها الحثيثة لدعم المستشفيات والعيادات وتمكينها من تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد. كما يأتي لدعم الإجراءات الاحترازية في مواجهة انتشار فيروس "كوفيد – 19".