8 تدابير احترازية جديدة للشركات في خطة إعادة الأعمال بدبي

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي:

حددت اقتصادية دبي 9 تدابير احترازية جديدة للشركات والمكاتب الإدارية في إطار المرحلة الأولى من خطتها لإعادة فتح الحياة الاقتصادية في الإمارة، وتتضمن التدابير تحديد ساعات العمل يوميا بــــ 9 ساعات فقط لا تتضمن استقبال الزائرين على أن يعود النشاط من خلال نسبة لا تزيد عن 30% من قوة العمل.

وتتضمن خطة اقتصادية دبي الأنشطة المدرجة في القطاع الاقتصادي جميعا من دون استثناءات، إذ تسعى إلى مساعدة الشركات على تجاوز الأزمة الناجمة عن تفشي كورونا من خلال اتخاذ التدابير الصحية التي تكافح انتشار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، واستمرار النشاط الاقتصادي والأعمال في الإمارة.

وتتضمن الخطة 8 جوانب أساسية لإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية وإعادة أعمال الشركات، ومنها:

– تعقيم المكاتب لمدة 24 ساعة، وتتضمن تنظيف جميع المناطق المشتركة للمباني، والمكاتب بما في ذلك دورات المياه وتنظيفها بعد كل استخدام وتعقيم مناطق الدخول، وأماكن اعداد القهوة والمشروبات في المكاتب، وتوفير المناديل وأدوات النظافة والمعقمات للموظفين.

إجراء فحوصات للموظفين عند الدخول للمكاتب من خلال قياس درجة الحرارة والتأكد من عدم إصابة أي من الموظفين، كما يُمنع دخول الموظفين المرضى ومن يظهر عليهم أي أعراض.

توفير الأقنعة والقفازات للموظفين وارتدائها في جميع الأوقات مع توافر المطهرات.

تطبيق التباعد الجسدي، لمسافة لا تقل عن 2 متر بين الموظفين في جميع المناطق المشتركة، والمصاعد.

استمرار سياسة العمل عن بعد لــ 70% من الموظفين، وخصوصا الموظفين من أصحاب الأمراض المزمنة أو مرتفعي المخاطر للإصابة.

ساعات عمل المكاتب لا يجب أن تتجاوز 9 ساعات يوميا، مع ضمان الحد من الاجتماعات وضمان عدم وجود أكثر من 5 أشخاص في اجتماع مع تطبيق التباعد الاجتماعي خلال الاجتماعات.

7. تعليق خدمة صف السيارات، للموظفين والزوار.

8. توفير غرفة عزل للحالات المشتبه فيها داخل المنشآت الإدارية.