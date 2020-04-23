9 تدابير احترازية في دبي خلال رمضان بينها منع صلاة الجماعة

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي:

حددت اقتصادية دبي 9 تدابير احترازية واحتياطات اجتماعية خلال شهر رمضان في إطار خطتها لإعادة فتح الحياة الاقتصادية في الإمارة، إذ تسعى الى تطبيق التدابير من خلال دعم خطة توعية وتواصل من خلال حملات مشتركة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي والمبادرات الاجتماعية الأخرى ذات الصلة.

وتتضمن الاحتياطات كل من الجوانب التالية:

عدم السماح بالتجمعات الاجتماعية لأكثر من 10 أشخاص في الأماكن الخاصة، وتتضمن عدم السماح بإقامة الجنازات ولا حفلات الزفاف وغيرها، إذ يشترط تطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي خلال تلك التجمعات الصغيرة التي لا يزيد عدد الأشخاص فيها عن 10، وتتضمن عدم التواصل جسديا من خلال المصافحة والمعانقة وغير ذلك. كما ينصح بشدة أن تكون التجمعات قليلة وتقتصر على أفراد الأسرة الممتدة أو الأصدقاء المقربين للغاية خلال الإفطار أو السحور.

2. عدم السماح بالتبرع بالطعام، إذ لا يجب التبرع بأي طعام أو تقديمه مباشرة لأي شخص خارج الأسرة، باستثناء التبرعات الجماعية تحت الإشراف المباشر للجمعيات الخيرية، والجهات الحكومية، كما يجب أن يتم التبرع من خلال الهيئات الخيرية المعتمدة فقط.

3-عدم السماح بتلقي الطعام، حيث لا ينصح بمشاركة الطعام بين أفراد الأسرة الذين يعيشون في منازل مختلفة لتقليل مخاطر انتقال العدوى، ولكن عند تلقي الطعام من الأسرة أو الأصدقاء يجب نقل المواد الغذائية بعناية إلى الحاويات المنزلية الخاصة.

4. لن يسمح بتأدية صلاة الجماعة خلال شهر رمضان، كما أن صلاة الجماعة بين أفراد الأسرة المباشرين مشروطة بكونهم يعيشون في نفس المنزل.

5. عدم السماح بزيارة الأفراد المعرضين لخطورة عالية، إذ يجب تجنب زيارة الأفراد المعرضين لخطورة عالية (مثل كبار السن والأفراد المصابين بأمراض مزمنة وما إلى ذلك) إن لم يكن في نفس الأسرة من أجل سلامتهم.

وينصح بزيارة نفس أفراد الأسرة الذين يعيشون في منازل مختلفة لتكون محدودة ومقتصرة على الأساسي وحسب الحاجة.

6. عدم قبول المساعدة المنزلية، إذ أنه ينبغي توجيه الأسرة بعدم مقابلة أفراد من خارج الأسرة، وعدم قبول الطعام أو المواد من أصل غير معروف، وأن تقدم المساعدة المنزلية معدات الحماية المناسبة عند التعامل مع الأفراد خارج الأسرة، كما يجب إعطاء العمالة المنزلية التعليمات الصحيحة لاستلام الطرود (مثل مسح العبوة أو حاوية الطعام، وارتداء القفازات، وما إلى ذلك)، إذ يُنصح بتقليل حركة الأسرة إلى الحد الأدنى وترتيب بقائها في منزل الأسرة بدلاً من سكنها خصوصا في حالة القيام برعاية الرضع أو المسنين

7. ينصح بمغادرة المنزل للضروريات فقط، حيث يمكن إجراء زيارة عائلية ونشاط خارجي واحد وفقًا للمعايير المحددة، كما أنه في حالة التواجد خارج المنزل، يجب تجنب لمس أي أسطح والقيام بتعقيم اليدين فورًا بعد القيام بذلك، مع تجنب لمس الوجه حتى يتم غسل اليدين بالصابون والماء بشكل صحيح. كما يجب يتم تشجيع كبار السن والمعرضين لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة على البقاء في المنزل وتجنب الأماكن العامة

8. يجب ارتداء الكمامات الصحيحة عن استخدام وسائل النقل العامة أو الخاصة، كما ينصح بتوافر المطهرات بسهولة واستخدامها بشكل متكرر في حالة التنقل سواء في وسائل النقل الخاصة أو العامة

9. عزل أي شخص تظهر عليه أعراض المرض فورا، والاتصال بالخط الساخن لهيئة الصحة بدبي، كما يجب على جميع أفراد الأسرة وخاصة كبار السن والضعفاء الابتعاد عن الفرد المريض.