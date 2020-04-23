«دبي المالي» يطلق مؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق سوق دبي المالي، أمس، مؤشر الإمارات للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، الذي يعد الأول من نوعه بين الأسواق المالية الإماراتية والخليجية، لقياس تبني الشركات المساهمة العامة المدرجة لأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وأفاد السوق، في بيان، بأنه تم إعداد «مؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في الشركات الإماراتية (إس & بي/‏‏‏‏‏ حوكمة) S&P/‏‏‏‏‏Hawkamah UAE ESG Index» بالتعاون مع كلٍّ من شركة «إس & بي داو جونز»، ومعهد حوكمة الشركات في الإمارات (حوكمة).

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن إطلاق المؤشر يأتي انسجاماً مع مساعي الهيئة في تطوير النظام الإشرافي والرقابي، ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «المؤشر يوفر للمتعاملين أداة معيارية موثوقة، ترصد أداء أسهم الشركات وفق التزامها بقواعد الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية».

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، أن المؤشر يسهم في رفع مستوى الوعي بمبادئ الحوكمة، التي تضمنها دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الجديد.