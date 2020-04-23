«طيران الإمارات»: 42 وجهة جديدة للشحن باستخدام طائرات الركاب

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، إن المجموعة أنشأت شبكة جديدة تماماً لعمليات الشحن، تضم 42 وجهة باستخدام طائرات الركاب التي تحمل البضائع فقط، وذلك للمساعدة في دعم تدفق السلع الأساسية والتجارة.

وأكد سموّه، في رسالة داخلية للموظفين، اطّلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الموظفين جزء مهم من أعمال المجموعة وخططها للتعافي، كما أكد أنه على الرغم من الأوقات الصعبة، يبقى التزام المجموعة بخدمة المتعاملين دون تغيير.

توسّع

وتفصيلاً، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، إن الناقلة تواصل العمل على مختلف الصعد في هذه الظروف مع مرور أربعة أسابيع على تعليق عمليات الركاب تأثراً بتداعيات فيروس «كورونا» المستجد.

وأضاف سموّه في رسالة داخلية للموظفين، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «المجموعة وسّعت عمليات الشحن بسرعة في هذا الوقت، وإضافة إلى جدولنا الحالي لشحن البضائع إلى 18 مدينة، أنشأنا شبكة جديدة تماماً تضم 42 وجهة للشحن تعمل باستخدام طائرات الركاب (777-300ER) التي تحمل البضائع فقط، وذلك للمساعدة في دعم تدفق السلع الأساسية والتجارة».

وذكر سموّه في الرسالة أنه تم نقل جميع عمليات مناولة الشحن في دبي إلى مطار دبي الدولي، وذلك للمساعدة في توحيد الجهود وتحسين الكفاءة، فيما تواصل شركة «دناتا» من جهتها دعم مشغلي البضائع الآخرين في مطار آل مكتوم الدولي، مشيراً إلى أن نجاح الأعمال والاستجابة التشغيلية في قطاع الشحن كان مدهشاً في إطار روح العمل الجماعي في هذه الأوقات.

خدمة المتعاملين

وتابع سمو الشيخ أحمد بن سعيد: «بالرغم من الأوقات الصعبة، يبقى التزامنا بخدمة المتعاملين دون تغيير، إذ يواصل فريق (دناتا) للسفريات إدارة عدد كبير من طلبات إعادة الحجز واسترداد الأموال، كما تم تطوير مبادرات جديدة لمساعدة متعاملينا من الشركات على إدارة حركة السفر المتغيرة بشكل أفضل».

وأكد سموّه أن «موظفينا جزء مهم من أعمالنا وخططنا للتعافي»، موضحاً أنه «خلال هذه الفترة، حيث كانت حركة النقل الجوي في أدنى مستوياتها على الإطلاق، نظرنا في طرق لحماية القوى العاملة الماهرة لدينا، فعلى سبيل المثال، دخلت فرق (دناتا) في سنغافورة وأستراليا في شراكة مع السلطات لدعم المجتمعات المحلية، وإعادة نشر الموظفين مؤقتاً في القطاعات التي تواجه نقصاً في اليد العاملة».

ولفت إلى أنه «حتى الآن، تم تدريب أكثر من 400 من العاملين في (دناتا) من ذوي المهارات العالية لكي يتولوا أدواراً جديدة، في حين لانزال نبحث عن فرص أخرى وبشكل مؤقت حسب الحاجة».

إجراءات السلامة

وقال سموّه: «خلال هذا الوقت أيضاً ساعدنا الآلاف من المتعاملين للعودة إلى بلدانهم الأصلية، حيث سمحت السلطات باستئناف محدود للعمليات على وجهات محددة، كما عززنا إجراءات السلامة للمتعاملين والموظفين على الطائرات وفي المطار، بما في ذلك حواجز وقائية عند (كاونترات) إنهاء إجراءات السفر وتطبيق بروتوكول التباعد الاجتماعي على الأرض في المطار وفي مناطق الانتظار، لضمان التزام المسافرين بالمحافظة على مسافة كافية تفصل بينهم وبين الأشخاص الآخرين أثناء إنهاء إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة، فضلاً عن معدات الحماية الشخصية الإضافية لطاقم الطائرة وفرق المطار».

وأضاف سموّه: «نتابع التطورات عن كثب بخصوص إشارات الانتعاش والفرص، وتعمل كل إدارة على تخطيط الاستئناف حتى نتمكن من العودة بسرعة».

شراكة

ذكر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أن «(طيران الإمارات) دخلت في شراكة مع هيئة الصحة بدبي، خلال الأسبوع الماضي، لإجراء اختبارات الفحص السريع (Covid-19) على الركاب المغادرين، وهذا يمكّن المتخصصين في الرعاية الصحية من التعرف الى الركاب الذين لم يتعرضوا للفيروس، أو الذين قد يكونون في المراحل المبكرة والمتوسطة من العدوى وينبغي عدم السماح لهم بالصعود إلى الطائرة، أو معرفة الذين تجاوزوا الإصابة أو في المرحلة النهائية».