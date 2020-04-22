«اتصالات»: إجراءات عاجلة تدعم العمل والتعليم «عن بُعد»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف نائب أول الرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»، الدكتور أحمد بن علي، أن «اتصالات» نفذت سلسلة إجراءات فاعلة وعاجلة، لتلبية الاحتياجات غير الاعتيادية إلى خدمات الاتصالات، جراء التغيرات التي طرأت على أساليب المعيشة، في ظل «العمل عن بعد» و«التعليم عن بعد»، الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تحسين أداء الشبكة

قال بن علي، في تصريحات صحافية، إن «اتصالات» قامت بترقية وتحسين أداء الشبكة، من خلال توسعة السعة الاستيعابية للشبكة المحلية عموماً، مع تنفيذ محطات جديدة لشبكة النطاق العريض الثابت داخل المدن وخارجها، وترقية سعتها.

وأضاف أن «اتصالات» نفذت محطات جديدة لشبكة الهاتف المحمول، لاستيعاب الضغط المتزايد بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلاً عن ترقية سعة شبكة الهاتف المحمول للحفاظ على جودة خدمات الاتصال والإنترنت، وتوسيع سعة شبكة الاتصال الدولي، للمحافظة على جودة الاتصالات الدولية الواردة والصادرة من مزودي الخدمة حول العالم وإليهم.

وأكد أن هذه الإجراءات كانت ضرورية، لتلبية أية احتياجات إضافية بمرونةٍ عالية، ومعالجة أي تحديات محتملة بكفاءة وموثوقية، في ضوء الحاجة المتنامية لخدمات الاتصالات محلياً.

مجموعة مبادرات

أضاف بن علي أن «اتصالات» حرصت على أن تسهم بفاعلية في ضمان استمرارية الأعمال في كل قطاعات الدولة، من خلال مجموعة مبادرات، منها توفير تطبيقات وخدمات وباقات جديدة تحتاجها الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، لمواصلة أعمالها بشكل سلس خلال فترة العمل من المنزل، ومتابعة أداء التطبيقات الأساسية، وتأمين التدفق المحلي والدولي للبيانات بشكل سلس، وتأسيس مراكز المتابعة لأداء الخدمات المقدمة إلى الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والأفراد.

دعم الكوادر الفنية

وأكد أن «اتصالات» دعمت كوادرها الفنية في المواقع كافة لتسريع عجلة الدعم والصيانة، وتحسين الخدمات، انطلاقاً من إدراك أهمية وصول الإنترنت إلى جميع المستخدمين في هذه الأوقات الاستثنائية.

وأوضح أن «اتصالات» ضاعفت فرق الدعم الفني للمنازل، لأغراض تزويد أو تحسين الخدمات على مدار الساعة، وبأسرع وقت ممكن، فضلاً عن تكليف فرق العمل التقنية بأوقات عمل إضافية، لضمان الاستجابة السريعة لطلبات الاشتراك أو التزود بالخدمات، وصيانة كل المواقع ومحطات الإرسال الحيوية، وتخصيص فرق فنية لتكون موجودة فيها بصورة دائمة.

وكشف أنه تم تأمين الأدوات والمستلزمات وقطع الغيار اللازمة بشكلٍ استباقي، وتوزيعها على المحطات، فضلاً عن طلب كل المستلزمات وقطع الغيار اللازمة لأشهر إضافية.

ولفت بن علي إلى أن الإمارات واصلت صدارتها في المركز الأول عالمياً، للعام الثالث على التوالي، في تحقيق أعلى نسبة نفاذ في توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل، بعد أن بلغت نسبة التغطية 95.7%.

استثمارات متواصلة

أكد نائب أول الرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»، الدكتور أحمد بن علي، أن الجاهزية العالية، التي تتمتع بها «اتصالات» كانت نِتاج استثمارات متواصلة، ضختها المجموعة للارتقاء بقدراتها الشبكية على مدى السنوات الماضية، لافتاً إلى أن «اتصالات» أسهمت في تعزيز تغطية شبكة الهاتف المحمول بالدولة، ورفع معدل النفاذ إلى الإنترنت فيها، إذ وصلت تغطية شبكة الجيل الرابع إلى 99.56%، في حين وصلت تغطية الجيل الثالث إلى 99.82%.

توسيع سعة شبكة الاتصال الدولي للمحافظة على جودة المكالمات.

تكليف فرق العمل التقنية بأوقات عمل إضافية لضمان الاستجابة السريعة.