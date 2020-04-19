اقتصادية دبي تتلقى 11.65 ألف شكوى مستهلك في الربع الأول

استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 11 ألفا و655 شكوى مستهلك، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت %40 مقارنة بالربع نفسخ في العام الماضي، الذي بلغ فيه عدد الشكاوى 8302 شكوى، مما يوضح جهود اقتصادية دبي في حماية حقوق المستهلكين وتوعيتهم وتعزيز مبادئ المعاملات التجارية العادلة بين التجار والمستهلكين.



وبلغ إجمالي معاملات المستهلكين التي استلمها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك 14.3 ألف معاملة في الربع الأول، شكلت شكاوى المستهلكين 11 ألفا و655 منه، في حين شكلت الملاحظات 1965 ملاحظة و680 استفسار.



وتم استلام 41% من الشكاوى عبر مركز الاتصال و59% منها عبر القنوات الذكية، وهي تطبيق مستهلك دبي والموقع الإلكتروني: consumerrights.ae.



وعلى صعيد أكثر خمس جنسيات نشطة في تقديم شكاوى المستهلكين، شكلت شكاوى الإماراتيين 25% من إجمالي الشكاوى المستلمة، تلاها الجنسية الهندية بـ 14% من الشكاوى، ثم الجنسية المصرية بـ12% من الشكاوى، فالسعودية 9% وأخيرا الجنسية الأردنية بـ5% من إجمالي الشكاوى.



وتصدر قطاع الخدمات بأكبر نسبة شكاوى والتي بلغت %34 من إجمالي الشكاوى الواردة، متبوعا بقطاع الإلكترونيات الذي استحوذ على 12% من الشكاوى، ثم قطاع التجارة الإلكترونية بـ11% وقطاع تأجير السيارات بـ10% ثم قطاع السيارات متساويا مع قطاع الملابس الجاهزة والإكسسوارات بـ7% وقطاع الاثاث بـ5% وقطاع الشحن متساويا مع قطاع المنسوجات والمستلزمات الشخصية بـ 4% ثم قطاع ورش السيارات بـ3% فالديكور 2% ثم الصالونات بنسبة 1%.



وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن اقتصادية دبي تحرص على تعزيز ثقة المستهلكين ببيئة ممارسة الأعمال في المدينة، وذلك عبر الوصول إلى تسويات وحلول عادلة لشكاوى المستهلكين، وتطبيق معايير تهدف إلى توثيق العلاقة بين التاجر والمستهلك، عبر برامج توعوية توضح حقوق وواجبات الأطراف وتعزز مبادئ الشفافية في المعاملات

دبي - الإمارات اليوم