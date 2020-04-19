طريقتان لتسلم رسائل البنوك باللغة العربية

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

يجد كثير من العملاء راحة أكثر في استلام الرسائل والإشعارات البنكية باللغة العربية خصوصا إذا تضمنت إرشادات مطولة أو إجراءات جديدة أو نصائح لمنع الاحتيال.

ولضمان استلام مخاطبات البنوك باللغة العربية يقول الخبير المصرفي أحمد يوسف أن العميل بوسعه اختيار لغته المفضلة "العربية "وذلك عند فتح الحساب البنكي وهذا الخيار لم يكن موجودا في السابق والأن توفره البنوك ضمن بنود اتفاقية فتح الحساب.

وأضاف يوسف "أما الخيار الثاني فهو الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع للبنك الذي يتعامل معه ويطلب تغيير اللغة واختيار العربية لغته المفضلة وهذا اجراء يتم بسهولة عبر الهاتف ولا يستغرق دقائق".