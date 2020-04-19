أصول المصارف الإماراتية تقفز إلى 3.128 تريليون درهم خلال مارس الماضي

المصدر: أبوظبي-وام

قفز إجمالي الأصول المصرفية، شاملا القبولات المصرفية بنسبة 1.1 % من 3.095 تريليون درھم في نھایة شھر فبرایر 2020 إلى 3.128 تريليون درهم مع نھایة شھر مارس من العام ذاته.

وأظهرت أحدث الإحصائيات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي اليوم ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.3 % من 1.7455 تريليون درھم في نھایة شھر فبرایر 2020 إلى 2.1768 ملیار درھم في نھایة شھر مارس من العام نفسه.

وخلال شھر مارس 2020، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 23.8 ملیار درھم، نتيجة زيادة بمقدار 15.6 ملیار درھم في ودائع المقیمین وارتفاع بمقدار 8.2 ملیار درھم في ودائع غیر المقیمین.

وعلى مستوى عرض النقد فقد أعلن المصرف المركزي أن عرض النقد "ن1" ارتفع بنسبة 2.5 % من 529.4 ملیار درھم في نھایة شھر فبرایر 2020 إلى 542.7 ملیار درھم في نھایة شھر مارس من العام ذاته ویشمل عرض النقد "ن1" النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجاریة والحسابات تحت الطلب لدى البنوك" وارتفع عرض النقد "ن2 " بنسبة 2 % من 1.426 تريليون درھم في نھایة شھر فبرایر 2020 إلى 1.455 تريليون درھم في نھایة شھر مارس من العام ذاته.

ویشمل "ن 2 " كلا من "ن1" + الودائع شبه النقدیة " الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرھم، وودائع المقیمین بالعملات الأجنبیة".

كما زاد عرض النقد "ن 3 " بنسبة 1.2 % من 1.6934 تريليون درھم في نھایة شھر فبرایر 2020 إلى 1.714 تريليون درھم في نھایة شھر مارس من العام ذاته.

وأرجع المصرف المركزي الزيادة في عرض النقد "ن1" لارتفاع بمقدار 3.7 ملیار درھم في النقد المتداول خارج البنوك ولارتفاع في الودائع النقدیة بمقدار 9.6 ملیار درھم، وزيادة عرض النقد "ن2 " نتیجة لارتفاع عرض النقد "ن1" وارتفاع بمقدار 15.3 ملیار درھم في الودائع شبه النقدية، فیما تعود الزيادة في عرض النقد "ن3 " إلى ارتفاع في عرض النقد "ن1 "و"ن2 " وارتفاع في الودائع الحكومية بمقدار 8.2 ملیار درھم.