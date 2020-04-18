"فلاي دبي": 7 شروط لحجز الرحلات الجوية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت شركة "فلاي دبي" عن مجموعة من الشروط والأحكام الخاصة بالحجز والسفر على الرحلات الجوية التي كانت الناقلة قد أعلنت عنها في وقت سابق، موضحة أنه أصبح بإمكان المقيمين والزوار من بعض الوجهات والموجودين حالياً في دولة الإمارات العودة إلى بلدانهم الأصلية في رحلات عودة "خاصة".

ووفقاً للموقع الشبكي للناقلة، فإن جميع الرحلات الجوية مخصصة فقط للعودة، وتخضع عملية حجزها لـ 7 شروط وهي:

· جميع الرحلات هي فقط للعودة إلى الوطن وستنقل مواطني الدول الراغبين الذين يقيمون في أو يزورون دولة الإمارات حالياً.

· سيتم تشغيل جميع رحلات الاتجاه الواحد من مطار دبي الدولي من المبنى رقم 2.

· تخضع جميع الرحلات للموافقات الحكومية ولن تعمل إلا إذا تم الحصول على الموافقات.

· لن تكون هناك غرامة على التعديلات أو رد الأموال في حالة إلغاء الرحلة.

· تتوفر جميع الرحلات المغادرة من دبي على الدرجة السياحية، وستشمل الأسعار 20 كجم من أمتعة تسجيل الوصول.

· أي استرداد لهذه التذاكر سيكون على شكل قسيمة تصدر من الشركة.

· يتعين على جميع المسافرين ارتداء أقنعة الوجه والقفازات أثناء إجراءات السفر وعلى متن الطائرة طوال مدة الرحلة.

يشار إلى أن الرحلات التي أعلنت عنها الناقلة شملت 13 وجهة حالياً، وهي العراق، إيران، أذربيجان، أوزبكستان، أوكرانيا، بلغاريا، جورجيا، روسيا، رومانيا، صربيا، طاجيكستان، قيرغيزستان، وكرواتيا.