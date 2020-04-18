مؤسس أن أم سي بي أر شيتي: سافرت للهند لأسباب شخصية وسأعود للإمارات

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال رئيس مجلس إدارة أن إم سي السباق بي أر شيتي والمتهم في قضايا جنائية " إنه سافر للهند يوم الجمعة الموافق 7 فبراير الماضي لأسباب شخصية تتعلق بمرض شقيقه المصاب بالسرطان وتوفى في وقت سابق من هذا الشهر عن عمر يناهز 82 عاما .

وأوضح شيتي في اتصال هاتفي مع صحيفة ذاناشيونال نشرته أمس،" كان أخي مريضا لمدة ولهذا جئت في فبراير وقد مات ربما قبل أٍسبوعين ."

وأكد شيتي " بمجرد أنتهاء القيود المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وفتح الرحلات سأعود إلى الإمارات مشيرا " أن زوجته معه لكن بقية أسرته في أبوظبي ".

وقال شيتي إنه "التزم الصمت" حيال المزاعم التي يواجهها هو وشركاته ، ولم يرغب في الرد ، لأنني لا أعرف الحقائق ، ولا أعرف ما حدث".

وقال شيتي في بيان أرسل إلى صحيفة ذا ناشيونال: "بالنظر إلى أن تحقيقاتي القانونية والشرعية بدأت الآن في إنتاج بعض النتائج الأولية ، وبالنظر إلى بعض الادعاءات المضللة والكاذبة التي وجهت ضدي ، سأبحث للرد بالطريقة المناسبة ومع السلطات المختصة في الإمارات العربية المتحدة وأماكن أخرى ... أنا مصمم تمامًا على تسليط الضوء على الحقائق الكاملة والحقيقة الكاملة حول ما حدث في أقرب وقت ممكن".