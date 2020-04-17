«المركزي» يشترط على البنوك عدم إنهاء خدمات المواطنين أو خفض رواتبهم

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

طلب المصرف المركزي، أمس، من البنوك كافة، المحافظة على المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، وعدم إنهاء خدماتهم أو خفض رواتبهم، بسبب تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، وذلك وفق تعميم صدر أمس، وموقع من نائب المحافظ، سيف الشامسي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.

وقال «المركزي»: «نظراً إلى الظروف المرتبطة بتداعيات انتشار (كوفيد-19)، قررت اللجنة العليا المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية التوطين في القطاع المالي، تأجيل تحقيق مستهدفات عام 2020، بشرط المحافظة على الموظفين المواطنين، وعدم الاستغناء عن خدماتهم».