مبادرة لاستثمار جهود الأفراد والمؤسسات في مواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، مبادرة «لنقف أمام التحدي»، والتي تهدف إلى استثمار جهود الأفراد ومؤسسات الأعمال في مواجهة تداعيات وباء «كورونا» المستجد، وتسليط الضوء على أساليب مبتكرة في مواجهة الأزمة، وكيفية استثمار الوقت والطاقات البشرية لإحداث فرق حقيقي يخدم مصالح الأفراد والمجتمع، ويعزز من جهود الدولة في تأمين صحة وسلامة واحتياجات جميع فئات المجتمع.

وأفادت وزارة الاقتصاد، في بيان، بأن المبادرة تعمل على تنفيذ عدد من الأنشطة التشاركية لمختلف شرائح المجتمع، بغرض تعزيز الوعي بأهمية الدور المسؤول لكل فرد وكل مؤسسة، وقدرته على إحداث أثر إيجابي، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الصحي أو الاجتماعي أو البيئي، وكيف يمكن أن يؤدي إنجاز عدد من المهام البسيطة إلى تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع ككل، كما تشمل الأنشطة تطوير حلول مبتكرة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز التحديات الراهنة.

وترتكز المبادرة بشكل رئيس على أنشطة تفاعلية عدة يُشارك فيها جميع أطياف المجتمع، سواءً مسؤولين من القطاع الحكومي، أو أفراداً من القطاع الخاص، والمؤثرين، إضافة إلى المواطنين والمقيمين لتوفير الدعم المعنوي، وتسليط الضوء على أفكار لمشروعات وأساليب مبتكرة لاستثمار الوقت خلال فترة البقاء في المنزل.

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الظروف الراهنة أوجدت منظوراً أوسع للقدرات البشرية وقوة تأثير سلوك فرد واحد على المجتمع بأكمله».

وأضاف أن «اقتصاد دولة الإمارات تأسس على مبدأ الشراكة الفاعلة بين مؤسسات وأفراد المجتمع، ونحن نؤمن بأننا معاً كحكومة وقطاع خاص وأفراد، قادرون على مواجهة التحديات وتجاوزها».

استطلاع

تشمل المبادرة إطلاق وزارة الاقتصاد استطلاعاً موحداً موجهاً إلى قطاع الأعمال على مستوى الدولة للتقصي عن آثار الإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا» على القطاع الخاص بكل أنواع المنشآت التجارية، المهنية، الخدمية والصناعية، وذلك بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والغرف التجارية في الدولة.