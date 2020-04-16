"أبوظبي الإسلامي" يتيح إرسال الحوالات المصرفية الدولية بالمجان لعملائه

المصدر: مدحت السويفي – دبي

قام مصرف أبوظبي الإسلامي بإرسال رسالة نصية للمتعاملين، تفيد بإمكانية إجراء العميل الحوالات المصرفية الدولية بالمجان، شريطة أن يتم ذلك عبر تطبيق الخدمات المصرفية الخاص بالبنك عبر الهاتف، أو عبر خدمات الإنترنت الخاصة بالبنك.



وأفاد البنك، في الرسالة التي أرسلها لعملائه، بأن هذا العرض المجاني على الحوالات الدولية سيمتد حتى 31 مايو المقبل، بهدف دعم جهود مكافحة فيروس "كورونا"، حيث وضع البنك الرسالة تحت عنوان "إلزم بيتك وأرسل النقود مجاناً".



وأعلن المصرف، في مارس الماضي، عن حزمة من الإجراءات التحفيزية للأفراد، منها إمكانية تأجيل دفعة السداد الشهرية، بدءاً من شهر أبريل من عام 2020، عن التمويلات الشخصية، بالإضافة إلى استرجاع نقدي بقيمة 5% على المشتريات الخاصة بالمواد الغذائية وعلى فواتير الخدمات، عند استخدام بطاقات المصرف لفترة ثلاثة أشهر.



كما قدم المصرف لعملائه فرصة الاستفادة من برنامج لتقسيط دفعات البطاقات المغطاة على ستة أشهر، من دون أي رسوم إضافية، وإمكانية تقسيط الرسوم المدرسية لمدة 12 شهراً من دون رسوم إضافية، أو الحصول على استرجاع نقدي بنسبة 5% عند دفع الرسوم المدرسية بالبطاقة المغطاة.