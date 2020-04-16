11 مليار درهم تجارة دبي الخارجية من الأغذية خلال الربع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة جمارك دبي بأن قيمة تجارة دبي الخارجية في المواد الغذائية بلغت نحو 11 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما وصلت كمية تجارة الإمارة في المواد الغذائية في الفترة ذاتها إلى 2.87 مليون طن.

وأكدت الدائرة أنها عزّزت جاهزية واستعداد مراكزها الجمركية لتيسير حركة التجارة في المواد الغذائية، لدعم حماية الأمن الغذائي في دولة الإمارات، حيث وفرت كل المتطلبات اللازمة، لضمان وصول جميع المواد الغذائية إلى الأسواق من دون تأخير.

وأشارت في بيان إلى أن ضباط التفتيش والموظفين في المراكز الجمركية يعملون على تقديم أفضل الخدمات التجارية والجمركية لتجار المواد الغذائية، بمواكبة جهود دولة الإمارات، لتوفير احتياجات الغذاء والدواء كافة لأفراد المجتمع، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة لحماية المجتمع من تفشي وباء «كورونا».

كما أكدت «جمارك دبي» حرصها على تحقيق أفضل مستوى من التعاون والتنسيق مع بلدية دبي، التي تتولى التحقق من سلامة المواد الغذائية، ومطابقتها للشروط الصحية، ليتم استكمال التخليص الجمركي لها، بما يضمن وصولها السريع إلى الأسواق وبأعلى مستويات الجودة، لتعزز التجارة الخارجية في المواد الغذائية الإنتاج المحلي من الغذاء، الذي يشمل بعض أنواع الفواكه والخضراوات، إضافة إلى اللحوم والدواجن والأسماك والاحتياجات الغذائية الأخرى.

وقالت مدير أول قسم الإحصاء والدراسات في «جمارك دبي»، نسيم المهيري: «نضع في مقدمة أولوياتنا تيسير حركة التجارة في المواد الغذائية، مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء (كورونا)، ونحرص كل الحرص على ألا تؤخر هذه الإجراءات الوصول السريع لجميع المواد الغذائية إلى الأسواق وبالكميات اللازمة للمستهلكين».

وأضافت: «لدينا من الإمكانات والقدرات البشرية والتكنولوجية، ما يمكننا من النجاح في تنفيذ مهامنا الاستراتيجية بتيسير التجارة، وحماية المجتمع بكفاءة عالية».

«جمارك دبي» تدعم حماية الأمن الغذائي بتيسير حركة التجارة.