«طيران الإمارات» أول ناقلة تجري فحوص «كوفيد-19» ميدانية لركابها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت شركة «طيران الإمارات»، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الصحة في دبي، اتخاذ خطوات إضافية في الإجراءات الوقائية.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنه بموجب ذلك، خضع جميع المسافرين على الرحلة المتجهة إلى تونس، صباح أمس، لفحص «كوفيد-19» قبل إقلاع الطائرة من دبي، مشيرة إلى أنها بذلك أصبحت أول ناقلة تخضع المسافرين لفحص «كوفيد-19» ميداني سريع.

ووفقاً للبيان، أجرت «صحة دبي» الفحوص بسلاسة تامة في منطقة إنهاء إجراءات سفر المجموعات بالمبنى (3) في مطار دبي الدولي، ووفرت النتائج خلال 10 دقائق. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن «الفحوص أجريت بمنتهى السرعة والسلاسة والدقة، وما كان ذلك ليتم لولا تعاون مختلف الجهات».