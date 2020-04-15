"فرانكلين تمبلتون": الخليج لاتزال منطقة سوق آمنة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت شركة "فرانكلين تمبلتون للاستثمار" أن منطقة الخليج العربي لاتزال منطقة سوق آمنة ذات جودة عالية، مشيرة إلى أن أسواق السندات الخليجية أظهرت قدراً من المقاومة إزاء أزمة تفشي فيروس "كورونا" وأزمة انخفاض أسعار النفط.



وقال مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محي الدين قرنفل، لدى الشركة، إن صفقات السندات الأخيرة التي قامت بها دول خليجية كانت ناجحة للغاية، وأثبتت استمرار المنطقة في الحفاظ على إمكانية النفاذ إلى الأسواق.



وأضاف في بيان صادر اليوم: "نلاحظ وجود فرص هائلة لشراء ديون دول مجلس التعاون الخليجي وسنواصل هذا التوجه"، لافتا إلى أنه "في ضوء المستوى الحالي لأسعار النفط، لا شك في أن الجميع قد تضرر، وهذا وضع لا يمكن احتماله واستدامته، ورغم أننا نضع ميزانياتنا على أساس انخفاض سعر النفط لفترات أطول، نتوقع أن نشهد بزوغ نظام جديد لأسعار النفط، ونعتقد أننا قد نعود من جديد إلى مستويات أسعار تراوح فوق 45 دولاراً للبرميل قبل نهاية العام".



وتابع قرنفل: "رفعنا الآن تقديراتنا السنوية للإصدارات دول الخليج إلى 105 مليارات دولار بعد أن كانت 90 ملياراً في وقت سابق من العام الجاري".



من جهته، قال رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "فرانكلين تمبلتون للاستثمار"، صلاح شَمَا، إن "المخاوف بشأن فيروس (كورونا) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفاقمت إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، ونتوقع أن نشهد بعض التطبيع الاقتصادي في النصف الثاني من العام".



وأضاف أن "استجابة حكومات مجلس التعاون الخليجي لتداعيات (كورونا) تميزت بالسرعة والشمولية، حيث قامت هذه الدول بإجراءات حاسمة لحد انتشار المرض".



بدوره، قال مدير الاستثمار، مدير البحوث في "فرانكلين تمبلتون للاستثمار"، باسل خاتون، إن "الصين دفعت ثمنا باهظاً على المدى القريب لكبح جائحة فيروس (كورونا)، حيث تعتبر بياناتها الاقتصادية الأخيرة الأسوأ في العصور الحديثة"، مشيرا إلى أنه "رغم هذا، نترقب عودة قوية للنشاط المحلي الصيني خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهذه العودة يقودها الطلب العاجل بعد الركود والمحفزات الحكومية".