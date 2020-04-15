اقتصادية دبي: 14.3 ألفاً إجمالي معاملات التسجيل والترخيص في أقل من شهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت اقتصادية دبي، متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، نتائج قياسية في تطبيق نظام العمل عن بُعد، وتفعيل القنوات الذكية والإلكترونية، حيث وصل إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري، خلال الفترة الزمنية بين 22 مارس و13 أبريل الجاري، إلى 14 ألفاً و366 معاملة، تضم ما نسبته 66% معاملة إلكترونية، و34% معاملة من خلال مراكز الخدمة، التي توفر خدمات اقتصادية دبي عن بُعد.

تجديد الرخص

وأظهر التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أمس، أن معاملات تجديد الرخص شكلت ما نسبته 74% من إجمالي المعاملات، تليها معاملات تعديل الرخص بنسبة 7%، ووصل إجمالي معاملات تجديد الرخص إلى 10 آلاف و653 معاملة، في حين وصل إجمالي تعديل الرخص إلى 1047 معاملة.

وشكلت معاملات تجديد الرخص، من خلال القنوات الذكية والإلكترونية، ما نسبته 86%، مقابل 14% معاملة عن طريق مراكز الخدمة عن بُعد، واستحوذت معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي، من خلال الرسائل النصية، على 74% من إجمالي معاملات التجديد.

حجز الأسماء

وأشار التقرير إلى أنه تم إصدار 473 رخصة جديدة، وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 893 إجراء، في حين وصل عدد الموافقات المبدئية إلى 751 إجراء، الأمر الذي يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص، خلال الفترة الزمنية بين 22 مارس و13 أبريل الجاري، حاز نشاط «خدمات إدارة المشاريع» 10% من حصة الأنشطة، تلاه نشاط «خدمات التطهير والتعقيم» 3%، كما شهد نشاط «تجارة الأدوات والمستلزمات الطبية العلاجية والجراحية»، ونشاط «تجارة المواد الغذائية والمشروبات»، حركة نشطة ضمن أعلى 10 أنشطة خلال الفترة نفسها.

جنسيات متنوّعة

وتنوّعت الجنسيات لأصحاب الرخص، خلال الفترة نفسها، لتشمل: رجال أعمال من فرنسا وبريطانيا وألمانيا ومالطا والصين وجمهورية مصر العربية والأردن والهند وبنغلاديش وباكستان.

وحرصاً من قطاع التسجيل والترخيص التجاري على سلامة المتعاملين لإنجاز المعاملات، يمكن الحصول على خدمات التجديد التلقائي، الرخصة الفورية، رخصة تاجر، وغيرها من معاملات التسجيل والترخيص التجاري، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني ded.ae، أو التطبيق الذكي DED Business من دون الحاجة إلى زيارة اقتصادية دبي، أو مراكز الخدمة التي تقدم خدماتها.

ويمكن تجديد الرخصة التجارية تلقائياً، من خلال خدمة التجديد التلقائي بخطوتين، وفي أقل من دقيقتين، من خلال إرسال رسالة نصية برقم الرخصة إلى 6969، كما يمكن الحصول على رخصة تاجر أينما كنت، من خلال الموقع الإلكتروني dedtrader.ae، ويمكن الحصول على الرخصة الفورية من خلال ded.ae/‏‏‏‏instant.

وفي إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، كانت اقتصادية دبي قد وجهت جميع مراكز الخدمة، التي تقدم خدماتها في إمارة دبي، بتوفير كل احتياجات موظفيها لأداء عملهم من المنزل. وتأتي هذه المبادرة تعزيزاً لجهود الحكومة من أجل سلامة أفراد المجتمع. وتضم كل احتياجات الموظفين لأداء عملهم من المنزل كالأجهزة اللازمة، بريد إلكتروني خاص للتقديم على المعاملات، رقم هاتف للرد على استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية، وتوعية المتعاملين بهذا القرار، من خلال رسائل نصية وبريدية، ووضع إعلان على واجهة المركز بقنوات تقديم الخدمة، وتوفير موظف في مكتب الاستقبال للرد على استفسارات المتعاملين.

ويمكن للمتعاملين اختيار المركز، من خلال رابط على الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبي ded.ae حيث توجد أسماء المراكز وأرقام التواصل والبريد الإلكتروني لكل مركز.

وتستمر اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في شتى المجالات على وجه العموم، وإمارة دبي على وجه الخصوص، وذلك من خلال تطبيق العمل عن بُعد وتوجيه المتعاملين من مختلف القطاعات لإنجاز معاملاتهم، من خلال موقعها الإلكتروني، أو التطبيقات الذكية التابعة لها حرصاً على سلامتهم وصحتهم.

السماح لمحال الشوكولاتة والحلويات بالعمل من داخل مراكز التسوّق

أصدرت اقتصادية دبي بياناً توضيحياً بشأن قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بخصوص منافذ تجارة المواد الغذائية.

وأوضحت أنه «بموجب التوجيهات الصادرة عن اللجنة بشأن تسعة أنشطة تتعلق بتجارة المواد الغذائية، بما في ذلك تجارة اللحوم، والفواكه والخضراوات، والمحامص، والمطاحن، والأسماك، والبن، والشاي، فإن الأنشطة المذكورة تمثل جزءاً من قطاع الأغذية، وهي معفاة من الإغلاق، وفق التعميم السابق، بشأن القيود خلال البرنامج الوطني للتعقيم».

وأضافت اقتصادية دبي أنه «يُسمح لمحال المكسرات والشوكولاتة والحلويات، بفتح أبوابها فقط، إذا كانت موجودة داخل مراكز التسوّق، كما يجب على جميع العاملين في جميع المنافذ المذكورة الحصول على تصاريح النقل، من خلال الموقع الإلكتروني: dxbpermit.gov.ae».

وذكرت اقتصادية دبي أن «ساعات العمل ستكون محصورة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً»، مشددة على وجوب التزام جميع المنافذ بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعقيم والتطهير والتباعد الاجتماعي.

وأكدت اقتصادية دبي أنها ستقوم بحملات تفتيشية للتأكد من التزام المنافذ بالتعاميم كافة. دبي -الإمارات اليوم

- جنسيات المستثمرين تنوّعت، لتشمل: فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين ومصر والأردن والهند وباكستان.

- 74 %

حصة تجديد الرخص من إجمالي المعاملات.