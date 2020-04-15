«أمازون»: طلب لافت على مواد ذات صلة بـ «كوفيد-19»

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أكدت شركة «أمازون» العالمية أن مبيعاتها من بعض السلع الأساسية شهدت طلباً لافتاً خلال الفترة الماضية، خصوصاً المواد ذات الصلة بجائحة «كورونا» (كوفيد-19)، لافتة إلى ارتفاع الطلب على السلع الأساسية، مثل المنتجات الغذائية، ومواد التعقيم، ومنتجات تنظيف المنازل.

وأفادت الشركة بأن إدارتها في دولة الإمارات لمست زيادة في عمليات شراء مستلزمات المطابخ والأدوات الكهربائية والألعاب والمنتجات الرياضية، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تأتي انعكاساً طبيعياً للتغيير الذي طرأ على طريقة العمل، والدراسة، والبقاء في المنزل.

ولفتت إلى أن مستهلكين اتجهوا، أخيراً، إلى التسوّق الإلكتروني، لتلبية احتياجاتهم اليومية من منتجات غذائية، ومستحضرات تعقيم، وتجهيزات العمل من المنزل، مؤكدة حرصها على تلبية طلبات المتعاملين، مع منح الأولوية القصوى لسلامة أفراد فرق عمل الشركة وشركائها.

وأكدت الشركة في ردها على أسئلة «الإمارات اليوم»، أنه لا مجال أمامها لرفع الأسعار. وقال مسؤول في «أمازون»، فضّل عدم نشر اسمه: «نشعر بخيبة أمل من محاولات البعض رفع الأسعار على المنتجات الأساسية، خلال الأزمة التي يشهدها العالم حالياً»، لافتاً إلى أن «أمازون» أزالت، أخيراً، عشرات الآلاف من العروض التي تتنافى مع سياستها بشكل استباقي.

وكشف المسؤول أن «الشركة نفذت مجموعة تدابير احترازية لحماية الموظفين، مثل زيادة وتيرة عمليات التنظيف، عبر مرافق الشركة كافة، والحفاظ على مسافة الأمان بين العاملين في المستودعات، وبين السائقين والمتعاملين عند تنفيذ عمليات التسليم».

وتابع: «نتجه نحو تنفيذ باقة من التحديثات المهمة على عمليات الخدمات اللوجستية والنقل، وسلسلة التوريد، والشراء والبيع من طرف ثالث، بهدف منح الأولوية لتوصيل المواد المهمة بالنسبة للمستهلكين، كما نعتزم تعيين المزيد من الأفراد ضمن شبكتنا».

ولفتت «أمازون» إلى حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة لجميع المندوبين ومزوّدي الخدمات العاملين في المستودعات ومراكز التوصيل الخاصة بالشركة، مشيرة إلى إعادة تصميم مخططات المواقع، ورفع الوعي لدى أفراد الفريق والمندوبين، وتنظيم مواعيد المناوبات والاستراحة، والتباعد بين المعدات في الموقع، لضمان سهولة الحركة ومنع الازدحام قرب المداخل الرئيسة. كما تم اتخاذ تدابير كفيلة بضمان سلامة عمليات التوصيل واستلام الطرود المُعادة، بما فيها عمليات التسليم التي تتم من دون الحاجة إلى أي تقارب بين الأشخاص، إذ طلبت الشركة من المندوبين الحفاظ على مسافة الأمان، وألغت اشتراطات الحصول على توقيع المتعاملين.

وذكرت أن الإدارة العُليا تعقد اجتماعات يومية لدراسة الوضع دائم التطور، كما تتم استشارة مختصين طبيين، لضمان سلامة المرافق والموظفين والمستهلكين.