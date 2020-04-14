مجموعة دانوب: لا استغناء عن أي موظف رغم تأثيرات "كورونا"

المصدر: مدحت السويفي – دبي

قالت مجموعة دانوب، إنها لن تستغني عن أي موظف رغم التأثيرات التي تسبب بها فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية للقطاعات، وما تواجهه الشركات بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس.



وأِشارت الشركة في بيان حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، إلى عزمها الاحتفاظ بكل موظفيها الـبالغ عددهم 3600 عامل رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأشارت الشركة إلى أن هذا الإعلان جاء للمساهمة في التخفيف من المخاوف التي تشغل العاملين في المجموعة خلال هذه الفترة العصيبة التي يشهد فيها العالم تحدياً هو الأول من نوعه.



من جانبه قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، رضوان ساجان، إن الشركة ستعمل على مواجهة التأثيرات التي تسبب بها فيروس كورونا دون الاستغناء عن أي موظف من موظفيها، مؤكداً أن هؤلاء الموظفين من أهم أسباب النجاح للشركة.



وأضاف: على الرغم من أن هذه الجائحة تسببت بالكثير من الخسائر، فإن الشركات التي تتمتع بخطة طوارئ محكمة، والتي أخذت احتمالية ظهور مثل هذه المشكلات المالية بالاعتبار؛ تنجح في تجاوز الأزمة والخروج منها أقوى مما كانت عليه.



وتابع: "تم السماح لغالبية الشركات العاملة في قطاع البناء بمواصلة عملياتها؛ ما أسهم في تحقيق إيرادات جزئية حتى عندما توقفت الأنشطة التجارية بالكامل".