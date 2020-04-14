" استرداد الضريبة " رسالة احتيال تستغل ظروف "كورونا"

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال أصحاب أعمال إنهم تلقوا خلال الأيام الماضية رسالة تحمل شعار الهيئة الاتحادية للضرائب تستغل ظروف الشركات بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتدعوهم لتسلم مبالغ مسترجعة من ضريبة القيمة المضافة التي دفعوها في وقت سابق.



وبحسب الرسالة فقد طلب المحتالون من مستلمي الرسائل سرعة الدخول إلى رابط تم إرفاقه لتحصيل المبلغ وادعوا أن تأخير التنفيذ ربما يلغي الاسترجاع.



يشار أن الهيئة الاتحادية للضرائب حذرت في ديسمبر الماضي من الاستجابة لرسائل مماثلة تصل لبعض الأشخاص عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، والتي يتم من خلالها طلب بيانات شخصية مالية أو مصرفية بدعوى أنه سيتم رد ضريبة القيمة المضافة لمستقبلي الرسائل، مؤكدة أن الهيئة لا تطلب من الأشخاص الإفصاح عن بياناتهم بأي حال من الأحوال عبر الرسائل.