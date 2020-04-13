اقتصادية دبي تسمح لأنشطة تجارية ممارسة أعمالها لمدة 12 ساعة يوميا

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي:

سمحت اقتصادية دبي اليوم لمجموعة جديدة من الأنشطة التجارية بممارسة أعمالها من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء بشرط الالتزام بالتدابير الوقائية ضد تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأكدت اقتصادية دبي أن قراراها يأتي تمشياً مع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث يمكن لمحلات الأنشطة التجارية المرتبطة ببيع سلع غذائية متنوعة ممارسة أعمالها في دبي خلال ساعات العمل التي تبدأ من 8 صباحا حتى 8 مسا ء مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية كالتعقيم والتباعد الجسدي، واصدار تصاريح الحركة من https://dxbpermit.gov.ae

وأوضحت اقتصادية دبي أن الانشطة التجارية المسموح لها ممارسة عملها في دبي تتضمن ‏تجارة اللحوم، وتجارة الخضراوات والفواكه، والمحمصة، والمطحنة، وتجارة المكسرات، وتجارة الحلويات والشوكولاتة، وتجارة الأسماك، وتجارة القهوة، وتجارة الشاي. مؤكدة أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية للتحقق من الالتزام بهذا التعميم.