«طيران الإمارات» تتيح خيارين جديدين للحجوزات الملغاة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت «شركة طيران الإمارات» إنه بات أمام المسافرين الآن خياران جديدان يوفران لهم المرونة للسفر مجدداً متى شاؤوا، إذا حجزوا تذاكرهم قبل 31 مايو 2020 للسفر في 31 أغسطس 2020 أو قبل ذلك.

واوضحت الشركة أنه يمكن للمسافرين اختيار الاحتفاظ بتذاكرهم، وستمدد الناقلة صلاحيتها حتى 24 شهراً من تاريخ الحجز الأصلي، كما سيتم قبول السعر الذي دفعوه مقابل الحجز الأصلي لأي رحلة إلى الوجهة نفسها وفي أي وقت، من دون فرض أي رسوم خلال هذه الفترة.

وتابعت: «ليس عليكم الاتصال بنا في حال أردتم إلغاء حجز، فقد مددنا صلاحية تذكرتكم حتى 24 شهرا. وبالتالي، وما عليكم سوى الاتصال بنا لإعادة جدولة رحلتكم عندما تصبحون مستعدين للسفر من جديد».

وأوضحت أنه يمكن للمسافرين أيضا تحويل حجزهم الأصلي إلى قسيمة سفر تعادل المبلغ الذي دفعوه مقابل حجزهم الأصلي، مشيرة إلى أن قسيمة السفر لا تنطبق إلا على الجزء غير المكتمل من خط سير الرحلة المحجوزة.

وذكرت أن قسيمة السفر ستكون صالحة لمدة عام واحد من تاريخ الإصدار، ويمكن استبدالها بتذكرة طيران، أو منتجات وخدمات أخرى من «طيران الإمارات» بقيمة تصل إلى قيمة القسيمة، كما يمكن تمديد صلاحيتها عاماً آخر.

وأكدت الشركة أنه لن يتم فرض أي رسوم تعديل عندما يعيد المتعاملون الحجز خلال فترة 24 شهرا سواء من خلال خيار «الاحتفاظ بتذكرتكم» أو «قسيمة سفر». وبالتالي، سيستفيدون من مرونة أكبر للتخطيط لرحلاتكم المستقبلية.

ولفتت إلى أن هذين الخيارين يتوافران للحجوزات التي تتم قبل 31 مايو. أما الحجوزات التي تتم ابتداء من الأول من يونيو 2020، فتخضع لشروط الأسعار السارية في وقت الحجز.