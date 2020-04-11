"مطارات دبي": "طيران الإمارات" تشغل رحلات إلى وجهات محددة من المبنى رقم 3

المصدر: أزاد عيشو _ دبي

قالت مؤسسة مطارات دبي إنه اعتباراً من 12 أبريل الجاري، ستستأنف شركة "طيران الإمارات" عمليات نقل الركاب إلى وجهات محددة من مبنى الركاب 3 في مطار دبي الدولي.

ونصحت المؤسسة، في بيان على موقعها الشبكي، المسافرين بالاتصال بشركة "طيران الإمارات" مباشرةً، للحصول على معلومات إضافية أو حجز السفر؛ مشيرة إلى أن جميع الركاب المغادرين سيخضعون للمسح الحراري بمبنى الركاب رقم 3، في مطار دبي الدولي.

وأضافت أنه على الركاب إحضار أقنعة الوجه والقفازات، والالتزام بقواعد التباعد الجسدي.

وقالت المؤسسة إنه بصرف النظر عن عمليات "طيران الإمارات" المذكورة أعلاه، سيتم تشغيل رحلات الشحن والإخلاء الطارئة فقط من مطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال، هذه الفترة.

وقالت شركة "طيران الإمارات"، في وقت سابق، إنها حصلت على الموافقات اللازمة لنقل ركاب إلى بعض وجهاتها، اعتباراً من 6 أبريل، إلى كل من "لندن هيثرو"، و"فرانكفورت"، و"باريس"، و"بروكسل، و"زيوريخ".

يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني أكدت أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب و"الترانزيت"، من وإلى الدولة، لايزال سارياً، مضيفة أنه تم السماح مؤقتاً لرحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم، على أن يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وفق متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.