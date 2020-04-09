«اتصالات» تبدأ تزويد 12 ألف طالب بباقات إنترنت مجانية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت «مجموعة اتصالات» بأنها بدأت تزويد 12 ألف طالب، من الأسر التي لا يتوافر لديها إنترنت منزلي، بباقات مجانية على الهواتف المتحركة، وذلك تشجيعاً لمنظومة التعلّم عن بُعد خلال العزل المنزلي.

وأشارت «اتصالات» إلى أن ذلك يأتي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، التي تقوم بإعداد وإرسال قائمة بأسماء الطلاب الذين ليس لديهم اشتراكات في خدمات الإنترنت المنزلي لمزوّدي الخدمة، لتوفير خدمة البيانات على الهواتف المتحركة.

وأكدت «اتصالات» في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تتيح التصفح المجاني لـ800 موقع إلكتروني في قطاعات التعليم والصحة والسلامة لأكثر من 10 ملايين مشترك، فضلاً عن الإتاحة لمليون طالب التعلّم عن بُعد دون تاثر الخدمات في القطاعات الأخرى أو المشتركين الآخرين.

وذكرت أن هناك 10 تطبيقات ومنصّات متاحة مجاناً، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات حالياً لسكان الدولة، لتمكين التواصل المرئي والمسموع على الهاتفين الثابت والمتحرك، عبر شبكة النطاق العريض الثابت والمتحرك، بالتنسيق مع الهيئة، وذلك لدعم التعلّم عن بُعد والعمل عن بُعد.

وأوضحت «اتصالات» أن التطبيقات تشمل: MicrosoftTeams) ،(BlackBoard)، (ZOOM)، (CloudTalk)، (Slack)، GoolgeHangouts)، (SkypeForBusiness)، (CiscoWebex)، (AvayaSpaces)، (BlueJeans).

‏وكانت «تنظيم الاتصالات» أعلنت سابقاً إتاحة عدد من التطبيقات مع المشغلَين «اتصالات» و«دو»، وذلك بشكل استثنائي حتى إشعار آخر، لافتة إلى أنها ستعمل على مراجعة قائمة التطبيقات المتاحة من وقت إلى آخر، وذلك في سياق الإجراءات المتبعة للتعامل مع الظروف المستجدة، ضمن جهودها لدعم التعلّم عن بُعد والعمل عن بُعد.