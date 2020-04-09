رؤساء هيئات الأسواق المالية الخليجية يناقشون احتواء تداعيات «كورونا»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور عبيد الزعابي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، لدراسة أوضاع الأسواق المالية بدول المجلس، في ضوء تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وخُصص الاجتماع، الذي عقد بناء على اقتراح من جانب الإمارات بصفتها دولة الرئاسة، لمناقشة جهود الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في دعم الأسواق المالية.

وتم خلال الاجتماع التركيز على الخطوات والتدابير، التي قامت بها الجهات المنظمة للأسواق المالية في مجلس التعاون، بشأن فيروس كورونا المستجد.

واستعرضت هيئة الأوراق المالية والسلع، وفق بيان صادر أمس، الإجراءات التي اتخذتها، بناء على توجيهات مجلس الوزراء، لضمان استمرارية الأعمال في قطاع الأوراق المالية واحتواء تداعيات جائحة كورونا، وأهم الآليات التي قامت بتفعيلها لدعم الأسواق المالية وأبرزها تعديل مقدار تحرك السهم انخفاضاً إلى 5% خلال الجلسة الواحدة، مع الإبقاء على نسبة ارتفاعه كما هي من دون تغيير، وتطوير آلية إعادة شراء الشركات لأسهمها بما ييسر عملية إعادة الشراء، ويخفف من بعض الشروط، وكذلك تمديد فترة الإفصاح السنوي للبيانات المالية المدققة 45 يوماً إضافياً، وتأجيل الإفصاح عن بيانات الربع الأول من العام الجاري، إلى حين موعد حلول الإفصاح عن بيانات الربع الثاني في 30 يونيو المقبل، والتأكيد على أن آلية البيع على المكشوف غير مفعلة بالأسواق المالية في الدولة.

وتم خلال الاجتماع طرح مجموعة من التوصيات المقدمة، أبرزها تفعيل عمل صناع السوق، علماً بأن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خصص مليار درهم لتأسيس صانع سوق في السوق المالي بالدولة، تكون مهمته حفظ التوازن في الأسواق، وتفعيل منظومة شراء الشركات لأسهمها، والتشجيع على الإدراج النوعي للشركات، لاسيما الشركات الحكومية لزيادة عمق الأسواق.