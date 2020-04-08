"إن إم سي" تتفاوض لطلب دعم حكومي وملاحقة المقصرين جنائيا

المصدر: أمل المنشاوي- أبوظبي







أفاد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، فيصل بلهول، بقيام الفريق الجديد لإدارة الشركة، بالعمل على خطة عمل شاملة لإعادة الهيكلة، تشمل التفاوض مع البنوك والجهات الدائنة وتضمن استمرارية عمل الشركة بكامل فروعها التشغيلية المنتشرة داخل الإمارات وخارجها، مع الالتزام بسداد رواتب الموظفين والطواقم الطبية، إضافة إلى كافة مصاريف التشغيل، مؤكدا على وجود أخطاء وممارسات غير مقبولة حدثت من الإدارة السابقة، ونتج عنها المشكلات المالية الحالية للمجموعة، ومشددا على ملاحقة المقصرين جنائيا بالتعاون مع الجهات المختصة محليا وخارج الدولة. وأشار إلى أن المجموعة لديها مفاوضات للحصول على دعم حكومي يساعدها في استعادة نشاطها وطمأنة المستثمرين.



واستعرض بلهول، في إحاطة إعلامية عن بعد، أولويات العمل للإدارة الجديدة، قائلا إن "مجموعة (إن إم سي) تعد أكبر مشغل للقطاع الصحي الخاص على مستوى دولة الإمارات ولها دور كبير في تقديم الرعاية الطبية، لكن وجود أخطاء إدارة وممارسات غير مقبولة حدثت من جانب الإدارة السابقة، أدت للمشكلات المالية التي تواجهها المجموعة حاليا".