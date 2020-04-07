الاتحاد للطبران تعلن تشغيل رحلات اضافية لإجلاء المواطنين والعالقين

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت الاتحاد للطيران عن إضافة رحلات إجلاء إلى جدول الرحلات الخاصة من أبوظبي إلى كل من ملبورن وأمستردام مع تشغيل رحلة جديدة إلى لندن هيثرو.

وكانت الاتحاد قد بدأت تشغيل رحلات الإجلاء لإعادة المسافرين العالقين في الإمارات بسبب القيود المفروضة على الطيران جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى أوطانهم ولدعم برنامج الأمن الغذائي في الإمارات عبر استخدام طائرات نقل الركاب لنقل البضائع.

وتستمر الشركة بنقل المواطنين الإماراتيين الراغبين في العودة إلى الدولة عند الإمكان ونقل البضائع الطازجة على رحلات العودة إلى أبوظبي.

وإلى جانب ملبورن وأمستردام ولندن هيثرو، تتابع الاتحاد تشغيل رحلات الإجلاء من أبوظبي إلى عدد من الوجهات منها كوريا الجنوبية، وسنغافورة، ومانيلا، وجاكارتا.

ويمكن حجز التذاكر لهذه الرحلات عبر موقع الشركة الالكتروني etihad.com، أو عبر تطبيقها الخاص بالهواتف المحمولة أو بالاتصال على مركز التواصل التابع للاتحاد للطيران على الرقم 00971600555666 في حال التواجد في الإمارات، أو من خلال وكالة السفر المحلية أو الالكترونية. أما المواطنون الإماراتيون الراغبون في العودة إلى الإمارات فعليهم التواصل مع سفارة أو قنصلية الإمارات في البلد الذين يتواجدون فيه.

فترة التشغيل نوع الطائرة عدد الرحلات الهبوط الاقلاع الوجهة بلد المنشأ رقم الرحلة 11أبريل-20 أبريل 787-10 الاثنين، الأربعاء، الجمعة، السبت 19:35 14:25 أمستردام أبوظبي EY77 8 أبريل-21 أبريل 787-9 الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس 13:15 18:00 ملبورن أبوظبي EY460 8 أبريل-19 أبريل 787-10 الأربعاء، الجمعة، الأحد 21:00 7:30 سيول أبوظبي EY876 7 أبريل-21 أبريل 787-10 الثلاثاء، السبت 10:00 22:20 سنغافورة أبوظبي EY470 8 أبريل-18 أبريل 787-9 الأربعاء، الجمعة، السبت 15:55 2:50 مانيلا أبوظبي EY424 9 أبريل-16 أبريل 787-10 الخميس 2:35 14:50 جاكارتا أبوظبي EY474