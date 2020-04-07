الإمارات الأولى عربياً في الجاذبية الاستثمارية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات تبوأت المرتبة الأولى عربياً في جاذبيتها الاستثمارية، مع تقدم مستمر على المستوى العالمي، وذلك وفقاً للبنك الدولي، ومجلتي «فوربس» و«سيوورلد» العالميتين.

وأوضحت «الاقتصاد»، في تقرير أصدرته أمس بعنوان: «أفضل الدول للاستثمار في 2020»، أن هناك إجماعاً من المصادر الثلاثة على أن دولة الإمارات حققت هذه المرتبة نظراً لما تمتلكه من مقومات، وما تحرص حكومتها على تقديمه من حوافز ومزايا مستمرة، كان من أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي، وما انبثق عنه من قرارات أهمها منح الملكية الكاملة وبنسبة 100% للمستثمر الأجنبي، للتملك في عدد من الأنشطة الاقتصادية، وفقاً لما نص عليه القانون في ما يسمى القائمة الإيجابية.

منهجية جديدة

ذكرت وزارة الاقتصاد أن «فوربس» تبنت منهجية جديدة، العام الجاري، خلافاً للمنهجية التي اعتمدتها منذ عقد من الزمان، حيث تولت تصنيف الدول الأفضل للاستثمار، مستندة إلى عوامل قياس جديدة، في مقدمتها حقوق الملكية، والابتكار، والضرائب، والتكنولوجيا، ومكافحة الفساد، والحرية بأنواعها شاملة الحريات الشخصية، والتجارية، والنقدية، وحماية المستثمرين.

ولفتت إلى أن هذه العوامل تختلف عن مثيلاتها من مصادر التقييم، التي تعتمد في تصنيفاتها للدول، ومدى جاذبيتها للاستثمار، على عوامل ومؤشرات تقوم فقط على قياس مدى فاعلية أداء الأسواق المالية، وقواها العاملة، وبنيتها التحتية، وحجم الأسواق فيها، فضلاً عن طبيعة الحياة، وما تتعرض له الدول من مخاطر سياسية.

بيئة استثمارية

وذكرت «الاقتصاد» أن المسح السنوي، الذي أجرته «فوربس»، العام الجاري، لأفضل الدول الجاذبة للاستثمار، ضم 153 بلداً، تم تحديد 25 بلداً منها كأفضل الدول للاستثمار، استناداً إلى عدد من العوامل والمقاييس المحددة.

وأظهر المسح أن دولة الإمارات جاءت في المركز الأول عربياً، وأفضل مكان للاستثمار في الوطن العربي، نظراً لما تمتلكه من بيئة استثمارية خصبة، تفوق ما تمتلكه بقية الدول على المستويين الإقليمي والدولي.

قرارات داعمة

ولفتت الوزارة إلى أن دولة الإمارات تصدرت الدول العربية، مستندة بذلك إلى ما تبنته حكومتها من قرارات ساعدت على ريادتها، وتحقيقها تقدماً هائلاً في مجال التنويع الاقتصادي، وخفض الاعتماد على النفط، كمصدر رئيس للدخل، وفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات، لاسيما أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز بيئتها التشريعية، بما يضمن تسهيل الأعمال، ومواكبة احتياجات الاقتصاد الحديث. وأشارت وزارة الاقتصاد إلى إتاحة التملك الأجنبي بنسبة 100%، للأنشطة الاقتصادية المحددة ضمن قائمة الإيجابية، والتي تتيح التملك الكامل للمستثمر الأجنبي في قطاعات محددة، فضلاً عن ما تضمنته مواد القانون من مواد توفر المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين.

وأكدت أن الاستثمار يعد أحد أهم الأركان الرئيسة لاقتصاد أي دولة، والذي يتم من خلاله قياس مدى نجاح أو فشل اقتصاد الدولة، بل يعتبر الأداة الأكثر فاعلية لتحديد مدى ازدهار أو ركود دولة ما اقتصادياً.

- الإمارات حققت تقدماً هائلاً في مجال التنويع الاقتصادي، وخفض الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل.