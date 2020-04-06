«وصل» تدعم منطقة دبي التعليمية بأجهزة كمبيوتر

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة وصل لإدارة الأصول، عن دعمها لمنطقة دبي التعليمية، من خلال تأمين احتياجات المدارس والطلاب من أجهزة الكمبيوتر، بهدف تسهيل عملية «التعلم عن بعد».

وأفادت المجموعة في بيان لها أمس بأنها دعمت أيضاً مدرسة حمدان بن راشد للتعليم الثانوي في دبي، عبر توفير عدد من أجهزة «آي باد» للطلاب، للتخفيف عن ذويهم، ومساعدتهم على متابعة دروسهم وتحصيلهم الدراسي.

وقالت المديرة التنفيذية لإدارة العقارات والتسويق في «وصل للعقارات»، زينب محمد،: «تمثل هذه الخطوة من جانبنا إسهاماً في الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل توفير الدعم اللازم لمختلف فئات المجتمع، ومساعدتهم في التغلب على التبعات الناجمة عن الظرف الراهن».

وتابعت: «نرتبط بعلاقة وثيقة مع قطاع التعليم في الإمارة في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية، وسنواصل تقديم الدعم اللازم للطلاب، لحفزهم على التفوق والإبداع للمشاركة في خدمة وطنهم».



بدورها، أعربت مديرة منطقة دبي التعليمية، غاية المهيري، عن شكرها لـ«مجموعة وصل» على هذه المبادرة لإنجاح المسيرة التعليمية في الإمارة خلال الظروف الراهنة، لافتة إلى أنها تقدم نموذجاً لدور الشركات الحريصة على التآزر مع المجتمع، وتقديم الدعم للشرائح المستحقة للرعاية.

وقالت: «جاء هذا الدعم في الوقت المناسب، وسينعكس بالإيجاب على طلابنا لمواصلة تحصيلهم الدراسي من خلال نظام التعلم عن بعد الذي بدأنا بتطبيقه».