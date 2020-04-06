«أدنوك للتوزيع» توفّر احتياجات البيت الأساسية بأسعار مخفضة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأت شركة «أدنوك للتوزيع» تخصيص رفوف تضمّ الاحتياجات الأساسية للبيوت في متاجر «واحة أدنوك».

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أنه أصبح بإمكان العملاء شراء السلع الاستهلاكية اليومية، مثل الحليب والأرز والملح والطحين وغيرها، بأسعار مخفّضة لدى مجموعة مختارة من متاجر «واحة أدنوك».

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، أحمد الشامسي: «ندرك حاجة الزبائن، في هذه الظروف الاستثنائية، إلى الحصول على الاحتياجات الأساسية يومياً وبصورة آمنة»، مضيفاً: «عملنا على توفير تجربة تسوّق ملائمة تتيح للزبائن التقاط كل احتياجاتهم بسرعة أثناء خروجهم لجلب مستلزماتهم، ونحن بدورنا سنعزز مخزون متاجرنا يومياً».