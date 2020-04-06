الانتباه إلى أشخاص يستغلون الظروف الراهنة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

حذّر المصرف المركزي المتعاملين من عمليات احتيال تحمل اسمه، قد يتعرّضون لها من أشخاص يحاولون استغلال الظروف الراهنة.

وأكد المصرف أنه لا يطلب من المتعاملين الإفصاح عن المعلومات الخاصة، مثل المعلومات الشخصية، ومعلومات الحساب المصرفي، محذّراً العملاء من المكالمات الهاتفية والرسائل التي قد تصلهم عبر تطبيق «واتس أب» تدّعي أنها من المصرف المركزي، وهي ذات طبيعة احتيالية. وشدد على العملاء عدم الإجابة عن مثل تلك المكالمات والرسائل، وعدم فتح أي رابط مرفق بها، إضافة إلى ضرورة إبلاغ السلطات المعنية. وأكد ضرورة إدراك المتعاملين أن المصرف المركزي لا يتواصل معهم عبر مكالمات هاتفية «ما لم يتم تسجيل شكوى المستهلك، عبر القنوات الصحيحة، مع وجود رقم مرجعي»، ولا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي إطلاقاً للاتصال بالأفراد أو الشركات.