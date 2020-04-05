رغم تحديات «كورونا».. «دبي المالي» يسجل 1018 مستثمراً جديداً خلال مارس 2020

المصدر: مدحت السويفي – دبي

كشف سوق دبي المالي أن عدد المستثمرين الجدد الذين تم تسجيلهم في نهاية مارس 2020، بلغ 1018 مستثمراً.

وأضاف في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن العدد الإجمالي للمستثمرين وصل في نهاية مارس الماضي إلى 845 ألفاً و173 مستثمراً، على الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية جراء تفشي فيروس «كورونا» عالمياً، وتفعيل حكومة الإمارات أنظمة العمل عن بعد.

وأشار السوق بحسب الإحصاءات المتوافرة إلى أن هناك 120 ألف مستثمر استفاد من الخدمات الالكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية خلال مارس الماضي، إذ تم تسجيل ارتفاع في عدد المعاملات المنجزة عن طريق صفحة الخدمات الالكترونية للمستثمرين على الموقع الشبكي، ومن خلال تطبيق الهواتف الذكية، بنسبة 137% خلال النصف الثاني من مارس الماضي، وعقب بدء نظام العمل عن بعد، قياساً بعدد المعاملات المنجزة في النصف الأول من الشهر ذاته، قبل إغلاق مكاتب خدمة المتعاملين، ليصل عدد المعاملات إلى 1212 معاملة مقابل 511 معاملة.

وكان سوق دبي المالي استقبل في يناير وفبراير من العام الجاري 654 و737 حساباً جديداً، ما يرفع نسبة النمو في شهر مارس مقارنة بهذين الشهرين، بنسبتي 55.6%، و38% على التوالي.

يذكر أن المنصات الالكترونية للسوق تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات الالكترونية عن بعد، من أبرزها إصدار رقم المستثمر، وتحديث البيانات، ومتابعة كشوف الحسابات، وخدمات توزيع الأرباح وبطاقة آيفستر، التصويت الذكي خلال الجمعيات العمومية.