"أدنوك للتوزيع" توفّر احتياجات البيت الأساسية بأسعار مخفضة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأت شركة "أدنوك للتوزيع" تخصيص رفوف مخصصة تضمّ الاحتياجات الأساسية للبيوت في متاجر "واحة أدنوك".



وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أنه أصبح بإمكان العملاء شراء السلع الاستهلاكية اليومية كالحليب، والأرز، والملح، والطحين وغيرها بأسعار مخفّضة لدى مجموعة مختارة من متاجر "واحة أدنوك".



وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أدنوك للتوزيع"، أحمد الشامسي: "ندرك حاجة الزبائن في هذه الظروف الاستثنائية إلى الحصول على الاحتياجات الأساسية بشكل يومي وبصورة آمنة وسهلة، فعملنا على توفير تجربة تسوّق ملائمة تتيح للزبائن التقاط كل احتياجاتهم بسرعة أثناء خروجهم لجلب مستلزماتهم الضرورية، ونحن بدورنا سوف نعزز مخزون كافة متاجرنا يومياً".