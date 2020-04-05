«فضّ المنازعات»: 2000 جلسة تقاضٍ بالفيديو لمنازعات إيجارية خلال 3 أشهر

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأنه عقد أكثر من 2000 جلسة استماع بالفيديو بمنازعات إيجارية، في ثلاثة أشهر، ومنذ بداية أزمة «كورونا»، وذلك في الربع الأول من العام الجاري، بالتزامن مع بدء أزمة «كورونا».

وِأشار المركز، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنه استفاد من جاهزية البنية التقنية في الانتقال السلس للعمل عن بعد، بالتزامن مع توجيهات الحكومة، وفي إطار مواجهة تفشي فيروس «كورونا».

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فضّ المنازعات الإيجارية، عبدالقادر موسى، إن «المركز استفاد من أتمتة جميع خدماته في التحول السريع نحو العمل عن بعد، من دون أي عقبات، وبالتزامن مع التوجيهات الحكومية في أعقاب أزمة (كورونا)»، مضيفاً أن المركز لجأ، منذ عام 2016، إلى تطوير بنيته التكنولوجية لاستيعاب أعداد الدعاوى المتزايدة، حيث توصل المركز إلى آلية التقاضي عن بعد، التي تعد الأولى من نوعها في الإمارات والمنطقة، والتي تعمل بتقنية «الفيديو كونفرنس»، والتي تعتمد على أن جميع الإجراءات التي تمرّ بها الدعوى القضائية الإيجارية، تتم عبر نظام إلكتروني كامل، من بدء رفع الدعوى وحتى الحكم فيها، ولا يشترط حضور المتقاضين، وهو ما سهّل المهمة نحو التحول للعمل عن بعد.

وأضاف موسى أن استمرارية المركز في خدمة المتعاملين بالكيفية نفسها التي كان عليها قبل أزمة «كورونا» - لارتباط المنازعات الإيجارية في بعض الأوقات بحالات إنسانية عاجلة، ومنها المنازعات التي ترتبط بقطع المرافق الأساسية عن المستأجرين - جاءت بتوجيهات من قبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، بصفته رئيس المجلس القضائي، وهو ما نجح فيه المركز خلال الفترة الماضية، عبر تسخير بنيته التكنولوجية التي كانت جاهزة بالفعل لاستيعاب ذلك التحول المتواكب مع هذه الأزمة.

وأكد أن هذه الجاهزية ساعدت المركز على الاستمرار في تقديم جميع خدماته من دون أي انتقاص أو إخلال، وذلك بالتزامن مع التوجيهات الحكومية في ما يتعلق بالتباعد الاجتماعي للتصدي لانتشار فيروس «كورونا»، من خلال العمل عن بعد، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من الطلبات الدولية التي تأتي للمركز بهدف تطبيق هذه المنظومة.

وأشار موسى إلى أن هذه التقنيات فرضتها طبيعة القضايا الإيجارية ذات الطابع الخاص، حيث يوجد نوع من القضايا الإيجارية لا يتحمل التأجيل، لاسيما تلك المتعلقة بقطع المرافق أو طرد المستأجر أو ما شابه، من مثل هذه القضايا، لافتاً إلى أن المركز عقد أكثر من 2000 جلسة استماع بالفيديو بمنازعات إيجارية، في ثلاثة أشهر، وذلك في الربع الأول من العام الجاري، بالتزامن مع بدء أزمة «كورونا»، ولم تقتصر هذه الجلسات المرئية على البعد المحلي، وإنما شملت أطرافاً من خارج الإمارات، حيث تم التواصل عبر الفيديو مع أطراف من الصين والولايات المتحدة وبريطانيا، وكندا والهند وإيرلندا، وموريشيوس والكويت، لديهم قضايا إيجارية داخل الدولة، من خلال هذه التقنية.

خطوات التقاضي عن بُعد

1 - يتم تسجيل الدعاوى القضائية من خلال النظام الإلكتروني للمركز عن بعد، سواء من داخل الدولة أو خارجها، ويتم التدقيق عليها إلكترونياً وسداد رسمها أيضاً.

2 - تُحدد جلسة تقاضى عن بعد ويخطر بها الأطراف، وقبل الجلسة يصل بريد إلكتروني لأطراف الدعوى، وكذا رابط إلكتروني يمكّنهم من الدخول إلى غرفة التقاضي عن بعد.

3 - يدخل المتقاضي للجلسة العلنية عن بعد.

4 - ينادى القاضي على أطراف الدعوى، ويطلب منهم إثبات الهوية لالتقاط صورة منها مع صورة الشخص الحاضر.

5 - يفتح القاضي الميكروفون لأطراف الدعوى، وعقب انتهاء المرافعة يُعلمهم بالقرار.