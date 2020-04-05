«الأوراق المالية» تُصدر حزمة قرارات للشركات وصناديق الاستثمار

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أرسلت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً موجهاً للشركات المساهمة المدرجة والشركات المرخصة من الهيئة، وكذلك صناديق الاستثمار المحلية المسجلة، وأبلغتها فيه بقرارات عدة تتضمن تمديد مدة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية لعام 2019، والبيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام الجاري.

وأوضح التعميم أنه في إطار حرص دولة الإمارات على تطبيق أعلى درجات السلامة، وتماشياً مع تعليمات وزارة الصحة لمنع التجمعات في الفترة الحالية، وبالنظر إلى ما تقتضيه المصلحة العامة، مع الأخذ في الاعتبار تزامن هذه الالتزامات مع حلول موعد انعقاد الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة، فقد تم اعتماد مجموعة قرارات تشمل: تمديد مهلة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية 2019 والبيانات المالية المرحلية لربع عام 2020 على النحو التالي:

1- تمديد فترة الإفصاح عن البيانات والتقارير المالية السنوية المدققة، عن السنة المالية 2019، فترة إضافية لا تتجاوز 45 يوماً حداً أقصى تنتهي بتاريخ 14/‏‏‏5/‏‏‏2020.

2- تلتزم الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات المساهمة الخاصة المحلية، المدرجة في السوق، بمراعاة نشر البيانات المالية السنوية المدققة عن عام 2019، بالتزامن مع نشر الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة.

3- تأجيل الإفصاح عن البيانات المالية الربعية، المنتهية في 31 مارس 2020، إلى حين حلول موعد الإفصاح المقرر عن البيانات المالية المرحلية المنتهية في 30 يونيو المقبل.

4 - مراعاة سريان تطبيق أحكام المادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة2001، في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات، ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، المتعلق بفرض حظر تداول المطلعين على أسهم الشركات لحين الإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة 2019، والبيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام الجاري.