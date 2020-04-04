191.3 مليار درهم تجارة الإمارات من اللؤلؤ والاحجار الكريمة في 6 أشهر

المصدر: عبير عبد الحليم ابوظبي

قالت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ان قيمة تجارة الإمارات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد قد زادت 16.3 مليار درهم او ما يعادل 9,3% خلال النصف الأول من العام الماضي 2019 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018

وأظهرت احصاءات اصدرتها التنافسية والاحصاء اليوم أن تجارة الإمارات من اللؤلؤ والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة بلغت 191.3 مليار درهم في النصف الاول من 2019 مقارنة مع 175 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2018.

وشكلت هذه التجارة وفقا لإحصاءات التنافسية والاحصاء نحو 24.3% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام الماضي والبالغة نحو785.9 مليار درهم.

وتوزعت تجارة الإمارات على اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بواقع 36.87 مليار درهم للصادرات بزيادة قدرها 40% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018.

كما ارتفع إجمالي واردات الدولة من 96.3 مليار درهم في النصف الأول من 2018 إلى 102.8 مليار درهم في النصف الأول من 2019 بنسبة زيادة بلغت 6.7% وانخفض إعادة التصدير بنسبة طفيفة بلغت 1,3% .