"طيران الإمارات" تطرح حجوزات تذاكر السفر إلى 5 وجهات

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهر الموقع الشبكي لشركة "طيران الإمارات"، بدء تلقي الشركة لحجوزات التذاكر إلى خمس وجهات، هي "لندن هيثرو"، و"فرانكفورت"، و"باريس"، و"بروكسل"، و"زيوريخ"، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 6 أبريل الجاري.

وبحسب بيانات الحجز، فإن رحلات الناقلة متاحة في اتجاه واحد انطلاقاً من مبنى الركاب، رقم 2، بمطار دبي الدولي. وتبدأ الشركة بتشغيل الرحلات الجوية، إلى بعض الوجهات اعتباراً من 7 الجاري.

وكانت الناقلة قد أعلنت أمس، أنها تلقت الموافقات اللازمة لنقل ركاب إلى بعض وجهاتها، موضحة أن هذه الرحلات ستنقل مسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، وتحمل بضائع في كلا الاتجاهين، مشيرة إلى أنها تعمل بالتعاون والتنسيق مع السلطات لتوسيع خدماتها، مع عدم التهاون على الإطلاق في سلامة وصحة متعامليها، وأطقم الطيران في جميع مراحل الرحلات.