«دبي المالي العالمي»: إعفاءات وتخفيضات على الرسوم.. وتأجيل دفعات

المصدر: سامح عوض الله - دبي

طرح مركز دبي المالي العالمي خمس مبادرات لمساعدة الشركات والأعمال، تدعم جهود حكومة الإمارات للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح المركز أن تلك المبادرات، التي يجري تطبيقها على أسس مشروطة، تشمل إعفاءات على رسوم الترخيص السنوية للشركات الجديدة المسجّلة، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فضلاً عن خفض بنسبة 10% للذين يستحق عليهم التجديد، خلال فترة الأول من أبريل ولغاية 30 يونيو 2020.

كما سمح المركز بتأجيل الدفعات المستحقة على العقارات المؤجرة التابعة لشركة «دي آي إف سي إنفيستمنت» لمدة أقصاها ستة أشهر، اعتباراً من أول أبريل، إضافة إلى خفض المركز رسوم نقل الملكية من 5% إلى 4%، خلال فترة الأشهر الثلاثة المقبلة، شريطة تسجيل هذه التحويلات، ضمن السجل العقاري في المركز، خلال مدة أقصاها 30 يوماً من انتهاء الفترة ذاتها.

وسيقوم المركز أيضاً بتسهيل حركة الموظفين من وإلى المركز وغيرها من المناطق الحرة، بما يسمح للشركات باتخاذ الإجراءات الضرورية في نقل موظفيها بين مختلف فروع الشركات المسجلة لدى المركز، مع تأمين بطاقات دخول للموظفين الجدد، ضمن المباني والمكاتب في مركز دبي المالي العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن «صحة وسلامة مجتمع مركز دبي المالي العالمي تعدّ أولوية قصوى لدينا، لذا نعمل باستمرار على تطبيق جميع إجراءات الصحة والسلامة الصادرة عن الجهات الحكومية بسرعة وفاعلية، مع ضمان استمرارية القيام بالأعمال، من خلال خدماتنا الرقمية والاجتماعات الافتراضية التي نوفرها لعملائنا».

وأضاف: «نعمل باستمرار على توفير بيئة عمل مرنة لعملائنا، حيث نوفر حزمة المحفزات الاقتصادية، التي أطلقناها لدعم عملائنا، للتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم اليوم».