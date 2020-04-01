حمدان بن محمد: حكومة دبي ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لـ «طيران الإمارات»

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، دعم حكومة دبي الكامل لـ«طيران الإمارات» في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمرّ به العالم أجمع، من خلال ضخ رأسمال جديد، وذلك انطلاقاً من التزام الحكومة تجاه الناقلة الوطنية، وتأكيداً على القيمة الاستراتيجية الكبيرة التي تمثلها «طيران الإمارات» كإحدى الدعائم الرئيسة لاقتصاد إمارة دبي، ودولة الإمارات عموماً، وكواحدة من الركائز المحورية لموقع الإمارة كأحد أهم مراكز الطيران في العالم، منوهاً سموه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد.

- «طيران الإمارات» إحدى الدعائم الرئيسة لاقتصاد إمارة دبي، ودولة الإمارات عموماً.