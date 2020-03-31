ما هي حقيقة الرصيد المجاني من "اتصالات"

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

نفت شركة اتصالات صحة الرسالة المتداولة حالياً بشان قيام الشركة بتقديم رصيد مجاني لعملائهما بقيمة 100 درهم وذلك في اطار مبادرة "خلك في البيت".

وقالت "اتصالات" على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان هذه الانباء مجرد شائعة ولا اساس لها من الصحة.

كما حذرت "اتصالات" من ان الرابط الموجود في هذه الرسالة انشاه محتالون بهدف سرقة معلومات المشتركين.

وكان مشتركون في خدمات "اتصالات" قد تلقوا اليوم رسالة تدعي قيام اتصالات بتقديم رصيد مجاني لعملائها وطالبت الرسالة مشتركي اتصالات بالضغط على رابط محدد للحصول على الرصيد موضحة ان العرض يسري لفترة محدودة.