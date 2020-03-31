«لوتاه بي سي غاز» تطلق برنامج دعم بـ 15 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «لوتاه بي سي غاز»، إحدى شركات مجموعة «س.س.لوتاه» الدولية العاملة بمجال تصميم وبناء وإدارة شبكات الغاز الطبيعي بدولة الإمارات، عن إطلاق برنامج دعم بقيمة 15 مليون درهم، موجه إلى كل متعاملي خدمات توصيل الغاز للمنازل والمنشآت التجارية في الدولة، وذلك بحسب بيان صادر من غرفة تجارة وصناعة دبي أمس.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس يحيى لوتاه، إن الإعلان عن البرنامج جاء ضمن الجهود المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين من كبار المطورين العقاريين، وبالتعاون مع مبادرة «غرفة دبي»، لتحفيز إسهام القطاع الخاص كشريك حقيقي في دعم الإجراءات الحكومية، للوقاية من أي تداعيات سلبية لفيروس «كورونا» على مختلف القطاعات الاقتصادية.

من جهته، قال المدير العام لـ«غرفة دبي»، حمد بوعميم، إن مبادرة «لوتاه بي سي غاز» تأتي في وقتها، وتعكس حساً عالياً بالمسؤولية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك في مواجهة التحديات، حيث إن جهوده ومبادراته تستكمل الإجراءات الحكومية الفعالة لمواجهة انتشار «كورونا».

ودعا بوعميم القطاع الخاص إلى الاستمرار في هذا النهج، لأن التكاتف والتعاون هما عنوان المرحلة المقبلة لتجاوز التحديات.

ويهدف برنامج «لوتاه بي سي غاز» للدعم إلى تخفيف آثار التحديات الناجمة عن الإجراءات الوقائية المؤقتة، التي يتم تطبيقها حماية للصحة العامة. ويشمل البرنامج حزمة إعفاءات وتسهيلات مالية مباشرة، يستفيد منها أكثر من 50 ألف من الأسر، ونحو 500 منشأة تجارية، يعمل معظمها بالقطاع السياحي، مثل الفنادق والمطاعم. وتشمل حزمة التسهيلات المالية تسهيلات في السداد وخصومات تصل إلى 20% من كلفة استهلاك الغاز الطبيعي.

تسهيلات في السداد وخصومات تصل إلى 20% من كلفة استهلاك الغاز.

«غرفة دبي» أكدت أن التعاون هو عنوان المرحلة المقبلة لتجاوز التحديات.