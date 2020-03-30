شركة PayBy تطلق خدمات الدفع عبر الهواتف بالإمارات لتجنب تلامس النقود

المصدر: الامارات اليوم- دبي

أطلقت شركة التكنولوجيا المالية PayByاليوم خدمات دفع سريعة عبر الهواتف المحمولة في الإمارات، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على حلول دفع آمنة ولا تلامسيةفي مواجهة وباء "كوفيد-19".

وبالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، توفر PayBy حلاً آمناً للمدفوعات مقارنة باستخدام العملات النقدية وبطاقات الدفع، حيث تتيح للمستهلكين إمكانية استخدام هواتفهم الذكية لتسديد قيمة مشترياتهم في المتاجر الفعلية بطريقة لاتلامسية،. كما يتيح الحل الجديد للمستخدمين دفع قيمة الطلبيات المرسلة إليهم عند استلامها، وطلب المنتجات والسلع والخدمات عبر الإنترنت، وتحويل واستلام الأموال بشكل فوري، وحتى إرسال الهدايا النقدية إلى أفراد العائلة والأصدقاء، عبر هواتفهم الذكية.

وتوفر PayBy، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، حلول نقاط البيع لجميع الأعمال التجارية في الإمارات، بدءاً من منافذ البيع الصغيرة وانتهاءً بالمتاجر الكبيرة التي تقدم خدماتها لآلاف العملاء يومياً. وتساعد هذه الحلول التوفيرية الشركات المحلية على توسيع قاعدة عملائها بشكل سريع.

ويتم حماية جميع التعاملات المالية التي تديرها PayBy بواسطة تقنيات فعالة، بما فيها نظاماً لإدارة عمليات الاحتيال بالاستناد إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لرصد الأنشطة غير المصرّح بها وفقاً لمعايير أمن البيانات في صناعة بطاقات الدفع(PCI DSS).

وتم إطلاق خدمات PayByبالشراكة مع متاجر "لولو هايبر ماركت" و"لولو إكسبريس" ومتاجر البقالة وتطبيقات المراسلة الفوريةعلى غرار "بوتيم" وToTok، وسيكون تطبيق PayBy متاحاً للتحميل مباشرةً على الهواتف الذكية للمستخدمين اعتباراً من أبريل 2020.