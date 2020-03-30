"أبوظبي التجاري" يتعهد بعدم الاستغناء عن أي موظف

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكّدت مجموعة بنك أبوظبي التجاري بما فيها مصرف الهلال التزامها بحماية موظفي المجموعة، وأنه لن يتم الإستغناء عن أي منهم خلال العام الجاري نتيجة الظروف التي فرضتها المرحلة الراهنة جراء انتشار وباء "كوفيد-19" المستجد.



وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري، خلدون خليفة المبارك: "يضطلع القطاع المصرفي بدور محوري في ضمان استمرارية دعم المجتمع المحلي بدولة الإمارات بمختلف شرائحه من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال في ظل الظروف العصيبة التي يشهدها العالم اليوم، ويدرك بنك أبوظبي التجاري أهمية تأكيد تضامنه ودعمه للموظفين وعائلاتهم فيما يواصلون تأدية واجباتهم على أفضل وجه رغم التحديات التي فرضتها هذه الفترة الاستثنائية".



وأضاف: "بتوجيهاتٍ من مجلس الإدارة، يتعهّد بنك أبوظبي التجاري بعدم الاستغناء عن أي من موظفيه خلال العام الجاري كنتيجةٍ لأبعاد انتشار وباء (كوفيد-19) المستجد.

كما أكد استمرار البنك في تنفيذ مبادراته الهادفة إلى الارتقاء بمستوى كفاءة عملياته التشغيلية والمحافظة على القيمة النوعية لأعماله.



ويأتي قرار بنك أبوظبي التجاري انسجاماً مع مساعي الجهات الحكومية لدولة الإمارات والقطاع الخاص بأخد زمام المبادرة ومواصلة التعاون الوثيق وتضافر الجهود بينهما لتحقيق الاستجابة الفورية والفعّالة لأية تحديات اقتصادية ناشئة عن هذه الجائحة.