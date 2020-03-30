منصّة إلكترونية لخدمات الدفع

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أطلق بنك أبوظبي الأول خدمة منصّة الدفع المتكاملة (payment as a platform) الخاصة بالتجار، التي توفر مجموعة من خدمات الدفع، ضمن حزمة رقمية واحدة فريدة من نوعها. وتتيح المنصّة إمكانية الدفع باستخدام البطاقات، إلى جانب طرق الدفع الجديدة، التي تشمل المحافظ الرقمية المحلية والدولية، وبرامج الولاء، وحلول الاستجابة السريعة، والخدمات ذات القيمة المضافة، مثل خدمة «الشراء الآن والدفع لاحقاً»، وخطط التقسيط المريح، وكل ذلك ضمن منصّة واحدة. ويمكن للتجار كذلك التواصل مع منصّة الدفع عبر برنامج متكامل مدعوم بواجهة برمجية، تتيح لهم الوصول إلى المجموعة الكاملة من خدمات الدفع المدمجة بالمنصّة، لتوفر حلاً آمناً للمدفوعات الرقمية، مع مجموعة متنوّعة من الخدمات المدمجة ضمن منصّة واحدة. وتتيح للتجار والشركات الكبيرة أيضاً قبول الدفعات الإلكترونية بسهولة ويسر بتقنية عدم الاحتكاك داخل المتاجر، وعبر الأجهزة النقالة والإنترنت، من خلال بوابات دفع غير تقليدية.