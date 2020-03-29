"اللولو هايبر ماركت" تقدم نقاط دفع وعربات تسوق في متاجرها للعاملين في القطاع الصحي

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم

أطلقت لولو هايبرماركت، مبادرة نقاط دفع مخصصة للعاملين في القطاع الصحي تقديراً لجهودهم في مواجهة فايروس كورونا.

وقد دشنت متاجر لولو هايبر ماركت هذه المبادرة في عطلة نهاية الاسبوع عبر تحديد عدد من نقاط الدفع في جميع المتاجر للعاملين في القطاع الصحي، من أجل المساهمة في تقديم خدمة تسوق سهلة وسريعة.

وبهذه المناسبة قال مدير الاتصال المؤسسي في مجموعة لولو ناندا كومار: "يقف جميع الأطباء و العاملين في القطاع الصحي في الصف الأمامي لمكافحة فايروس – كوفيد 19- كورونا، ولا يمكننا تقدير الشكر الكافي لما يقدمونه من تضحيات ومجهودات متواصلة منذ أسابيع. وقد رأينا على أقل تقدير ان نجعل تجربة تسوقهم معنا أسهل وأسرع، وذلك حتى لا نضيف مزيد من الاعباء والضغط عليهم".

وتشمل المبادرة تقديم عربات تسوق مخصصة للعاملين في القطاع الصحي، مما يعطيهم الأولوية في أي نقطة دفع عبر جميع متاجرنا في الدولة، وأضاف ناندا كومار: "لن نقدم بالتأكد من هويات الاشخاص المستفدين من المبادرة، لأننا على ثقة انه لن يقوم اي أحد بالاستفادة منها ان لم يكن مستحق وذلك تقديراً للاطباء وجميع العاملين في القطاع الصحي"

وأضاف ناندا كومار: " تفاعل الجمهور داعم بشكل كبير للمبادرة، لقد كان من الرائع ان نرى المتسوقين يقفون جانباً لاعطاء العاملين في القطاع الصحي الأولوية في المرور والدفع. كنا نظن ان المبادرة قد تجد القبول وسط العملاء الكرام ولكن اندهشنا من التفاعل الكبير مع المبادرة"

وقد تم تفعيل المبادرة في جميع متاجر لولو 188 حول العالم بتحديد نقطتين دفع في كل متجر.