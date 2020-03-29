"فلاي دبي": قسائم الاسترداد ستكون صالحة لمدة 12 شهراً

المصدر: أزاد عيشو –دبي

قالت شركة "فلاي دبي"، إنه بعد الإعلان الصادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني فإنها أوقفت عملياتها اعتباراً من الثلاثاء 24 مارس وحتى الثلاثاء 07 أبريل 2020 كجزء من الإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها استجابة للتداعيات المتعلقة بفيروس كوفيد-19.

وذكرت الناقلة أنه بالنسبة للرحلات الملغاة فسيتوفر أمام المسافرين خيارات عدة منها استرداد قيمة التذكرة والحصول على قسيمة صالحة لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدارها بدلاً من 6 أشهر سابقاً، فضلاً عن خيار إعادة الحجز، إذ يمكن للمتعامل إعادة الحجز مجاناً للسفر لمدة تصل إلى 60 يوماً من تاريخ سفره الأصلي، مع تطبيق فارق السعر في حال اختار المتعامل الحجز لأكثر من 60 يوماً من تاريخ سفره الأصلي.

وبينت الشركة أنه في حال رغب المتعاملون بتغيير خطط سفرهم، فيمكنهم استرداد قيمة التذكرة، وخيار إعادة الحجز بدون غرامة في وقت لاحق، موضحةً أنه بالنسبة للحجوزات التي أجريت من خلال وكلاء السفر، فيمكن للمتعاملين التواصل معهم مباشرة بخصوص خيارات استرداد قيمة التذكرة وإعادة الحجز.