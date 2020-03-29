ترقية CloudTalk Meeting إلى 50 مشاركاً افتراضياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «اتصالات» أمس، عن ترقية ميزات منصة CloudTalk Meeting المتاحة بالمجان حالياً ليصبح بالإمكان عقد الاجتماعات الافتراضية لغاية 50 مستخدماً في الاجتماع الواحد، بالإضافة إلى توفير خاصية منسّق الاجتماع. ويأتي هذا التحديث استجابةً للإقبال المتزايد على استخدام هذه المنصة والانتشار الواسع لتطبيقات الاجتماعات الافتراضية والعمل عن بُعد.

وقامت «اتصالات» أخيراً بتوفير الدخول المجاني ولمدة ثلاثة أشهر لمنصة الاجتماعات الافتراضية الموحّدة CloudTalk Meeting، وعلى الفور لاقت هذه الخطوة رواجاً واسعاً لدى قطاع الأعمال والجهات الحكومية التي بادرت باستخدام المنصة، والاستفادة من خدماتها المميزة في تفعيل منظومة العمل عن بُعد.

وقال رئيس قطاع الأعمال في مجموعة «اتصالات»، سلفادور أنجلادا: «تلتزم (اتصالات) بدعم قطاع الأعمال في الدولة خلال هذه الظروف غير المسبوقة عبر توفير الحلول والخدمات التي تضمن استمرارية الأعمال وعدم تأثرها، وتسهم منصة CloudTalk Meeting في سهولة تطبيق آلية العمل عن بُعد للشركات والمؤسسات، ومواصلة تعاملاتها، وعقد الاجتماعات المرئية وغير المرئية بكل يُسر وسهولة».

ويسري الاشتراك المجاني في منصة CloudTalk Meeting حتى العاشر من يونيو 2020.