المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات يوضحان أولوية العمل عن بُعد للبنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أوضح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات أولوية العمل عن بُعد لأغلبية العاملين في إدارات البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وفروعها التي تقع تحت إشرافه، على أن يَلزَم 30% من الموظفين الذين يشغلون الوظائف الحيوية العمل من المكاتب، وذلك في في إطار الجهود للحدّ من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) وحرصاً على صحة وسلامة موظفي البنوك والمؤسسات المالية وعملائها،

كما يجوز للبنوك والمؤسسات المالية اتخاذ القرارات اللازمة بشأن تقليل ساعات عمل الفروع وإغلاق بعضها مؤقتاً بشرط عدم تأثر الخدمات المقدمة للعملاء وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020 لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.